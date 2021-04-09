Как живут три сестры Кристины Асмус
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Детство Кристины прошло в городе Королев Московской области. Родители актрисы – Игорь Львович и
Рада Викторовна Мясниковы – имели скромный достаток. По словам звезды сериала
“Интерны”, ее семья сначала жила в комнате в коммуналке, а потом
переехала в отдельную сорокаметровую
квартиру.
В ранние годы Асмус хотела
увидеть море и скупить все кроссворды в
Королеве, также грезила о настоящем празднике в честь дня рождения и красивом платье, которое принадлежало
бы только ей. Мечты актрисы сбылись – теперь она периодически летает на тропические острова
и владеет гардеробом роскошных нарядов. У Кристины две старшие сестры – Екатерина и Ольга, а также младшая – Карина
Старшей сестре звезды
сериала “Интерны”, Екатерине, 42 года. Родственница Асмус получила образование юриста и
сегодня трудится в одной из структур РЖД. По слухам, на Ленинградском вокзале.
У Екатерины есть муж и двое детей. Она воспитывает Егора,
которому 15 лет, и Юрия, которому только шесть.
Еще одна старшая сестра
Кристины, Ольга, занималась балетом. После замужества карьеру танцовщицы
девушка забросила. Ольга и ее муж, хореограф Роман, растят дочь Елизавету. Живут
супруги небогато, в квартире родственников.
Карина – младший ребенок
в семье Мясниковых, чемпионка по гимнастике и тренер в фешенебельном спортивном клубе столицы. Карина и Кристина поддерживают тесные отношения – Асмус даже продвигала родственницу в личном микроблоге. У младшей сестры артистки
есть дочь с необычным именем Сафия от египтянина Зигги Салаха. Карина и Зигги
познакомились на курорте, где последний работал аниматором. Узнав о том, что станет
отцом, мужчина переехал в Россию. Младшая сестра тоже взяла псевдоним Асмус и
раскручивает собственный аккаунт в “Инстаграм”.
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