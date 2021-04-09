Как живут три сестры Кристины Асмус

Детство Кристины прошло в городе Королев Московской области. Родители актрисы – Игорь Львович и

Рада Викторовна Мясниковы – имели скромный достаток. По словам звезды сериала

“Интерны”, ее семья сначала жила в комнате в коммуналке, а потом

переехала в отдельную сорокаметровую

квартиру.

В ранние годы Асмус хотела

увидеть море и скупить все кроссворды в

Королеве, также грезила о настоящем празднике в честь дня рождения и красивом платье, которое принадлежало

бы только ей. Мечты актрисы сбылись – теперь она периодически летает на тропические острова

и владеет гардеробом роскошных нарядов. У Кристины две старшие сестры – Екатерина и Ольга, а также младшая – Карина

Старшей сестре звезды

сериала “Интерны”, Екатерине, 42 года. Родственница Асмус получила образование юриста и

сегодня трудится в одной из структур РЖД. По слухам, на Ленинградском вокзале.

У Екатерины есть муж и двое детей. Она воспитывает Егора,

которому 15 лет, и Юрия, которому только шесть.

Еще одна старшая сестра

Кристины, Ольга, занималась балетом. После замужества карьеру танцовщицы

девушка забросила. Ольга и ее муж, хореограф Роман, растят дочь Елизавету. Живут

супруги небогато, в квартире родственников.

Карина – младший ребенок

в семье Мясниковых, чемпионка по гимнастике и тренер в фешенебельном спортивном клубе столицы. Карина и Кристина поддерживают тесные отношения – Асмус даже продвигала родственницу в личном микроблоге. У младшей сестры артистки

есть дочь с необычным именем Сафия от египтянина Зигги Салаха. Карина и Зигги

познакомились на курорте, где последний работал аниматором. Узнав о том, что станет

отцом, мужчина переехал в Россию. Младшая сестра тоже взяла псевдоним Асмус и

раскручивает собственный аккаунт в “Инстаграм”.