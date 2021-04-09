 

Байден дважды ошибся в названии американского ведомства

09.04.2021, 2:20, Новости дня
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Американский президент Джо Байден оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT.

Видеозапись с оговоркой президента США опубликовали в соцсетях, на нее также обратили внимание в Республиканской партии.

«Джо Байден снова путается в словах, неоднократно называя ATF «AFT», – говорится в республиканском Twitter RNC Research.

Joe Biden confuses gun control talking points again, repeatedly calls the ATF “the AFT”https://t.co/gW9OG1fA1Q pic.twitter.com/XV7YyCEkPb

— RNC Research (@RNCResearch) April 8, 2021

Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.

EARLIER: President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/tumCceRFya

— The Hill (@thehill) April 1, 2021



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