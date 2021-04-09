Что произошло за день 8 апреля

Коротко. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ушел в отставку. Врио главы региона назначен сенатор Алексей Русских. Морозов был политическим долгожителем, он возглавил область еще в 2005 году. Теперь уже экс-губернатор намерен баллотироваться в Госдуму. Расследователи из Conflict Intelligence Team и New York Times обнаружили полевой лагерь российских военных в 250 км от границы с Украиной. CIT утверждает, что военная техника разгружается в районе Воронежа и на юг в сторону полигона «Погоново». На спутниковых снимках полигона видны сотни единиц военной техники. Техника также дислоцируется в районе города Острогожск (150 км от границы). После этого замглавы администрации Путина Дмитрий Козак заявил , что Россия «встанет на защиту» россиян-жителей самопровозглашенной ДНР в случае необходимости. Он также подчеркнул , что считает возможные боевые действия в регионе «началом конца Украины». На фоне обострения канцлер ФРГ Ангела Меркель пообщалась с Владимиром Путиным по телефону и призвала его отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной. При этом в опубликованном Кремлем отчете о телефонном разговоре между лидерами стран не упоминается о призыве Меркель. Там лишь говорится, что «Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Военные мощи Эти — с тромбозом мировоззрения — могут и повторить. Насколько велика вероятность войны. Отвечает Владимир Пастухов Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов ушел в отставку по собственному желанию. Сейчас ему 51 год. Карпов работал в суде с 2007 года, именно он в 2011–2013 годах отказывал в жалобах матери и коллеге Сергея Магнитского на незаконное посмертное преследование и бездействие в расследовании обстоятельств его смерти. За это судья попал в в «список Магнитского» — перечень тех, кто, по мнению составителей, несет ответственность за нарушения прав человека в России. В 2012–2016 годах Карпов арестовывал фигурантов «болотного дела». В феврале 2014 года он отправил под домашний арест Алексея Навального по делу «Ив Роше», в 2016 году — санкционировал арест экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он же арестовал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил домашний арест экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Суд Волгограда перевел 14-летнего школьника Ярослава Иноземцева из СИЗО в психбольницу закрытого типа. По версии ФСБ, ребенок якобы готовил нападение на школу. «Первый раз в моей практике <…> мать несовершеннолетнего практически упрашивала суд оставить своего ребенка в следственном изоляторе», — рассказал адвокат. В качестве доказательств вины в деле Иноземцева приведены лишь показания друга и картинка с «керченским стрелком» на рабочем столе компьютера. Роскомнадзор подал иск к «Первому каналу» за использование фрагмента сюжета «СМИ-иноагента» без указания его статуса. В эфире программы «Время покажет» от 11 марта был использован сюжет телеканала «Настоящее время», который внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов. «Первому» грозит штраф до 50 тысяч рублей. Россия попросила власти Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V», так как страна якобы нарушила условия контракта, проверив препарат не в официальной лаборатории ЕС. Ранее СМИ сообщали, что российская вакцина, поставленная в Словакию, отличается от вакцины, прошедшей клинические испытания. В РФПИ назвали эти сообщения фейком. Вместе с тем РФПИ начал переговоры о продаже «Спутника V» в Германию. Об этом сообщили глава Минздрава ФРГ и сам фонд. При этом Германия готова закупить российскую вакцину только после одобрения европейского регулятора. Власти ЕС сообщили, что не планируют централизованных закупок препарата из РФ. — Источник: Новая газета