Washington Times – Путин «испытывает» Байдена активностью на Украине и в Арктике

Президент РФ Владимир Путин стал более активно действовать в духе «гибридной войны» на Украине и в Арктике, с тем чтобы, возможно, прощупать администрацию Байдена, пишет The Washington Times. При этом, как отмечает газета, не исключено, что, как и в 2014 году, с помощью активных действий на внешнеполитической арене российский лидер попытается укрепить свои позиции внутри страны.



Reuters

Президент РФ Владимир Путин активизировал свои операции в духе «гибридной войны» на Украине и в Арктике, которые, вполне возможно, призваны проверить решимость президента США Джо Байдена. При этом в наращивании Россией военного потенциала многие эксперты видят попытку российского лидера набрать политические очки за внешнюю политику, что может укрепить его позиции внутри страны, пишет The Washington Times.

Подобное обострение особенно тревожит Украину, которая в этом году уже столкнулась в бою с «пророссийскими сепаратистами» в восточной части страны. Такое развитие ситуации заставило президента Украины Владимира Зеленского лично призвать НАТО принять Киев в альянс в ускоренном порядке.

По мнению аналитиков, крайне маловероятно, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО в ближайшем будущем, однако есть некоторые признаки того, что альянс постарается увеличить своё присутствие в регионе, чтобы дать отпор «российской агрессии». Между тем администрации Байдена предстоит решить, насколько жёстко она отреагирует на подобные действия.

«Кремль сейчас прощупывает Байдена в нескольких местах. Это обычное поведение Кремля. Он испытывает новых президентов», — отметил по этому поводу сотрудник Института мира США и специалист по РФ Дональд Дженсен.

«Это не потому, что Байден слаб», — подчеркнул он. При этом, как отмечает газета, действия России, по крайней мере частично, обуславливаются агрессивными сигналами самого Байдена в адрес как Кремля, так и Путина лично.

По словам Дженсена, Путин пытается различными способами понять, что собирается предпринять новая администрация США в том случае, если Кремль продолжит действовать в ряде деликатных областей, начиная с распространения российской вакцины «Спутник V», которая может послужить в качестве дипломатического рычага, и заканчивая Украиной и Арктикой, где обстановка в последнее время несколько обострилась.

«Это типичный пример российской так называемой гибридной войны, которая изобилует ложными ударами и обманом, в рамках которой события на Украине смешиваются с ситуацией в Арктике», — считает Дженсен.

Между тем Путин подписал закон, который позволит ему потенциально оставаться на президентском посту до 2036 года. Однако с учётом того, что российская экономика достаточно сильно пострадала, а рейтинг одобрения российского лидера находится на историческом минимуме, ему грозят некоторые затруднения на сентябрьских выборах в законодательные органы.

В своё время Путин извлёк изрядные политические дивиденды из «крымской операции» 2014 года и, как считает Дженсен, российский президент может воспользоваться похожей схемой и сейчас.

«Путин пытается повысить свою популярность, разыгрывая патриотическую карту, а также пытается показать, что после дела Навального и недавних протестов он всё так же силён, даже несмотря на экономические проблемы России, которые никуда не делись», — подытожил Дженсен.