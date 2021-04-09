Welt – не для босса, а для себя — немцы устали от пятидневки и хотят меньше работать

Всё меньше жителей Германии хотели бы работать пять дней в неделю по восемь часов, передаёт Welt. Результаты нового исследования показали, что примерно половина немецкого населения недовольна своим рабочим графиком: мужчины предпочли бы работать 37 часов в неделю вместо нынешних 41, а женщины 30 часов вместо 32.

ОФИСНЫЙ РАБОТНИК: Доброе утро!

Каждое утро. Восемь часов работы пять дней в неделю. И так до пенсии. Модель, время которой, вероятно, прошло, потому что многие люди предпочли бы использовать его для себя, а не для босса. Это замечают и отделы кадров.

МАРЕН ШУЛЬЦ, начальник отдела кадров dbh Logistics: У нас работает 55-летний разработчик программного обеспечения, который живёт с матерью и вынужден заботиться о ней. Также у нас есть 19-летний стажёр, который много занимается спортом, занимается спортом на профессиональном уровне. Ему требуется много времени для тренировок. Скорее всего, перед работой он занимается бегом.

Итак, лучше бегать, чем работать. И действительно: исследования показывают, что 50 процентов мужчин и 41 процент женщин трудятся дольше, чем им хотелось бы. В среднем мужчины работают 41 час в неделю, но предпочли бы работать только 37; женщины работают 32, но предпочли бы лишь 30. Но…

ЖЕНЩИНА: Деньги тоже довольно значимы. Хотела бы за те же деньги работать немного меньше, да.

МУЖЧИНА: Даже если это не совсем реально, я думаю, в целом мне бы хотелось, чтобы рабочее время составляло от 25 до 30 часов.

Потому что меньше работы, естественно, значит меньше денег. Это по-прежнему касается прежде всего женщин, которые часто остаются дома из-за детей и на самом деле даже хотели бы работать больше, если бы имели возможность.

МАНУЭЛА БАРИСИК, эксперт в области рынка труда, фонд Бертельсмана: В среднем им труднее реализовать свои пожелания относительно рабочего графика. И причиной, согласно исследованию, являются не дети сами по себе, а отсутствие возможностей по уходу за ними. И это является для нас свидетельством того, что традиционное распределение ролей по-прежнему доминирует.

Закрытые во время пандемии школы и детские сады, естественно, усилили эту тенденцию среди матерей. Таким образом, с начала пандемии стремление к выработке новых концепций рабочего времени лишь возросло.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.