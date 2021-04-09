ARD – вакуум власти — в борьбе с коронавирусом Германия осталась без реального лидера

В Германии сложился вакуум власти: в момент кризиса страна осталась без реального лидера, способного возглавить борьбу с коронавирусом, пишет ARD. Ангела Меркель пытается «залечь на дно» после скандального телевизионного интервью, новый председатель ХДС Армин Лашет «говорит разумные вещи», однако ему не хватает авторитета, а его конкурент на роль кандидата в канцлеры глава ХСС Маркус Зёдер пока лишь наблюдает за «фатальной ситуацией» со стороны.



Reuters

Кто, собственно, в настоящий момент возглавляет борьбу Германии с коронавирусом? Во всяком случае, не новый председатель ХДС Армин Лашет. Он говорит разумные вещи, но не настолько мощно, чтобы за ним последовали все остальные. Потому что руководство работает только в том случае, если те, кем руководят, тоже участвуют в процессе, пишет ARD.

Премьер-министр Тюрингии и правящий бургомистр Берлина немедленно отклонили требование Лашета, который хотел бы ввести жёсткий локдаун по всей стране, причём как можно скорее. Для этого он собирался срочно созвать конференцию правительства и премьер-министров. Но этого не случится. И это плохо, поскольку положение на самом деле требует быстрых и жёстких действий. Отделения интенсивной терапии бьют тревогу, но, по-видимому, многие её не слышат.

Так кто же руководит? Не канцлер. Во всяком случае, больше не руководит. Создаётся впечатление, будто Ангела Меркель пытается «залечь на дно» после своего телевизионного интервью ARD, в котором она объявила о намерении передать полномочия по борьбе с инфекционными заболеваниями федеральному центру, поскольку некоторые регионы очень широко толкуют общие решения. В любом случае, как считает автор статьи, странно обсуждать изменения в федеральном законодательстве в телевизионной программе. Может показаться, что немцами управляют в прямом эфире ток-шоу. При этом канцлер могла бы в будущем присвоить множество полномочий себе. Но это происходит не так легко, как она себе представляет, и, главное, не так быстро, как это предлагалось в связи с коронакризисом.

Итак, ещё раз: кто сейчас руководит? Во всяком случае, никто из пока что основной политической силы — блока ХДС/ХСС. Премьер-министр Баварии и председатель ХСС Маркус Зёдер «устроил западню» своему конкуренту Лашету. И хлопочет о том, чтобы никто не спорил с канцлером. Хотя несколько лет назад разногласия по вопросу беженцев чуть было не привели ХСС к разрыву с Меркель. Своим поведением Зёдер способствует сложившемуся «вакууму власти».

Фатальная ситуация: канцлер на пути к выходу в отставку, а лидеру ХДС Лашету не хватает авторитета. А Зёдер при этом наблюдает со стороны. Пусть возьмёт роль лидера и, соответственно, кандидата на должность канцлера на себя. «Или он не смеет играть в игру, которую может проиграть?» — рассуждает автор статьи.

Стоновится ясно, что блок ХДС/ХСС может проиграть выборы в этом году, он выглядит «пугливым и нерешительным» перед лицом разгневанного населения. До сих пор благодаря широкому одобрению в партии и среди избирателей канцлер могла спокойно действовать из-за кулис. Но сейчас концепция рушится именно потому, что она скоро уходит, её власть теперь имеет чёткий срок годности. Но сейчас она должна стать активной, позаботиться о преемственности власти и оказать свою поддержку кандидату.

Было бы хорошо, если бы все поддержали требование Лашета. Он прав. Германии срочно нужны конкретные ограничения. Чтобы дождаться того время, когда достаточное число людей будет вакцинировано от коронавируса. Меркель, Лашет и Зёдер — три ведущих политика страны — должны поговорить друг с другом, вместо того чтобы говорить друг о друге. И лучше всего сегодня, подчёркивает ARD.