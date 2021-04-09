 

Российский ФБР рассмотрит дело об избиении турок сотрудниками полиции в Германии

09.04.2021, 0:34, Разное
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Семнадцатилетняя девушка турецкого происхождения Ясемин Басонген повздорила со сверстницами, в результате чего на место событий были вызваны полицейские. Отец девушки Джемиль Басонген вышел на улицу, чтобы разобраться в ситуации.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов сбили с ног несовершеннолетнюю, которая попыталась уйти домой. Джемиль вступился за дочь, но представители органов правопорядка дважды ударили его, в результате чего тот потерял сознание. “До того, как Ясемин выпустили из полицейской машины у участка, она подверглась жестокому избиению. У нее была сломана скула. Из носа шла кровь. Не было никакой нужды в таком избиении”, — рассказал Джемиль. Пострадавшие от рук полицейских намерены подать заявление в суд о превышении правоохранителями должностных полномочий. Эксперты Фонда Борьбы с Репрессиями (ФБР) также увидели в случившемся признаки нарушения прав человека. Они направили обращения должностным лицам Германии, в том числе федеральному канцлеру Ангеле Меркель.”Инициативная группа считает необходимым бороться с насилием со стороны представителей органов правопорядка и по результатам проверки рассмотрит вопрос об оказании правовой и материальной помощи пострадавшим”, — говорится в заявлении организации. ФБР считает своей целью защиту прав человека по всему миру и оказание финансовой и юридической помощи пострадавшим от произвола.



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