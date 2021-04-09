На стройке в Москве погиб рабочий

На территории строительного объекта на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы было обнаружено тело 41-летнего мужчины, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Известно, что погибший был рабочим на этой стройке. Врачи зафиксировали у него травмы, характерные для падения с высоты. Остальные подробности произошедшего теперь предстоит выяснить специалистам. Полиция уже проводит проверку.