В США собрались отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины

Соединенные Штаты изучают возможность направить корабли в Черное море, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины, сообщили собеседники CNN, передает РИА «Новости».

При этом Соединенные Штаты должны сообщить о своих намерениях за две недели до отправки судов. Отправка кораблей может стать «особым сигналом Москве», указали собеседники.

Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.

В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.

Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.