Мнение: Бей первым, Фредди!

Размышления аборигена на тему украинского гамбита.

В прошлом противоречия в межгосударственных отношениях решались просто, люди выходили в чистое поле и решали спорные вопросы с помощью различных подручных средств.

Тот, кто выходил с этого поля победителем, всегда оставался при своих интересах, даже если он с человеческой точки зрения был не прав, т.е. имел захватнические интересы сопредельных территорий и прочих меркантильных интересов.

Побежденные, всегда принимали навязанные им правила игры, пока не набрав сил, не восстанавливали статус Кво, и не возвращались к исходному состоянию.

Если же победителем оказывался тот, на чью государственность была произведена агрессия из вне, в этом случае он всегда оставался победителем с самыми лучшими эпитетами от своего народа.

Любые отношения с окружающими Вас людьми, дорогой читатель, складываются и развиваются по определенным социальным сценариям, существующим из покон веков. Все, что Вы говорите и делаете, к чему стремитесь и чего желаете достичь, – все упаковывается в одну из следующих сюжетных линий – заранее предрешенных сценариев поведения и действий.

Всемирно известные сценарии поведения человека.

“Победитель / Проигравший”

Все просто. В соответствии с этим сценарием в деловых, личных, международных и всех других отношениях одна из сторон остается в проигрыше, в менее выгодной позиции, чем другая. Партнеры забирают львиную долю выручки, один человек позволяет другому себя любить, использует его, одно государство навязывает другому свои правила поведения на международной арене и т.д.

“Победитель / Мне все равно”

В этой истории люди и государства сосредотачиваются исключительно на собственном выигрыше, личных результатах и достижениях. Они не принимают во внимание желания и интересы других сторон. Если в отношениях другая сторона тоже останется в выигрыше – хорошо, если в проигрыше – конечно плохо, но, как говорится, “своя рубашка ближе к телу” или “после меня хоть потоп”. В соответствии с данным сценарием люди часто идут напролом, действуют без оглядки на окружающих их других людей.

“Победитель / Победитель”

В данном сценарии люди настраиваются на взаимовыгодный результат. Стороны учитывают интересы друг друга и стремятся достичь согласия в самых разных вопросах так, чтобы “и овцы оставались целы, и волки были сыты”. Сценарий “Победитель / Победитель” – один из наиболее эффективных сценариев строительства отношений с другими людьми.

“Проигравший / Победитель”

Одна из сторон намеренно, осознанно ставит себя в менее выгодную позицию, жертвует своими интересами, частично или полностью от них отказывается. Зачем так делается? Например, чтобы произвести хорошее впечатление. Или чтобы получить в будущем более выгодные условия. Как говорится, – “мы проиграли битву, чтобы выиграть войну”. Вообще в дипломатии принято иногда “продолжать говорить хорошая собака”, покуда под руку не попадется “хороший камень”.

“Проигравший / Проигравший”

В дипломатии подобный сценарий зовется “МАД”, назван в честь устойчивого выражения, определяющего взаимно-гарантированное уничтожение (“mutual assured destruction”). В ходе холодной войны между СССР и США существовала концепция, подразумевающая уничтожение всего живого в случае, если оба государства выпустят друг по другу ядерные ракеты. В сценарии “Проигравший / Проигравший” в отношениях обе стороны остаются по итогам взаимодействия в проигрыше, как в той известной истории, заканчивающейся фразой “так не доставайся же ты никому!”

Закон “Победителей и Проигравших” гласит:

Вышеупомянутые сценарии поведения и взаимодействия формируют один из основополагающих социальных законов – закон “Победителей и Проигравших”. Наиболее благоприятным сценарием в отношениях между людьми является сценарий “Победитель / Победитель”, когда обе стороны остаются в выигрыше без каких-либо принесенных жертв.

Проигравшая сторона в своем истинном интересе может остаться недовольной, может, не показав виду, желать реванша или даже начать мстить. Помните об этом. Если в отношениях с другими людьми по каким-либо причинам сценарий “Победитель / Победитель” не представляется возможным, необходимо стараться все-таки учитывать чужие интересы. Возможно, стоит предложить компенсацию за упущенную выгоду или посулить успех в других делах и проектах.

Всё это возможно только в нормальных цивилизованных межгосударственных и межличностных отношениях.

Сегодня все эти догмы оказались нивелированы, особенно во взаимоотношениях стран с ядерным потенциалом. Во главу угла поставлен такое понятие как Гибридная война (англ. hybrid warfare) — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника. При этом военные действия могут вообще не вестись, и с формальной точки зрения гибридная война может протекать в мирное время.

На Донбассе подобное явление протекает уже на протяжении семи лет, это можно охарактеризовать простым выражением: Ни мира, не войны.

Жители этого региона изначально не были предрасположены к вооруженному противостоянию с Киевом, они хотели, чтобы их голос был услышан и принимался к сведению, не более.

Однако все пошло не так, Киев бросил на их «Усмирение» Вооруженные силы Украины, Донбассу ни чего не оставалось делать, как защищать себя и свою землю от новоиспеченных националистических ублюдков.

С начала 2021 года противостояние Киева с Донбассом начало обостряться, ещё с начала года в сторону Донбасса потянулись эшелоны с бронетехникой и дальнобойной артиллерией. Киев безудержно начал наращивать на этом направлении свою военную группировку.

Сразу возник вопрос, для какой цели совершаются эти деяния, ответа для этого долго искать не было смысла, Киев решил подавить Донбасс силой.

В ответ на это Москва, взявшая на себя обязательство гаранта и защитника русскоязычного населения Донбасса начала отвечать на киевский демарш идентично, последние десять дней замечено сосредоточение Вооруженных сил РФ по контуру границ с Украиной.

Москва обозначила свой военный потенциал, что дальше. Дальше всё это можно расценивать как предупреждение Киеву о том, что их замыслы по подавлению Донбасса не останутся без внимания.

На сегодня, против РФ в связи с событиями в Крыму и на Донбассе западными странами уже введён ряд экономических и политических санкций. Если РФ решится на умиротворение украинской военщины, при условии её военного вторжение на Донбасс, новые репрессии со стороны Запада в отношении Москвы будут приняты незамедлительно.

Сегодня на территории Донбасса проживает порядка 600000 тысяч людей, имеющих российское гражданство, Москва по моральным и этическим аспектам не может поступаться очевидным, не может отдать этих людей на растерзание киевским вандалам.

За эти семь лет руководством РФ было совершено достаточное количество ошибок в отношении ихнего поведения на Донбассе, рутина Минских соглашений ни к чему не привела, а только усугубила ситуации. Говорить с обезьянами на человеческом языке не получается. Пришло время решать этот вопрос, но каким образом.

Можно просто ввести в Донбасс миротворческий контингент, мотивируя это превентивным шагом по прекращению военной эскалации со стороны Киева. Итогом этого будет новый виток санкций со стороны Запада и оголтелое обвинение России в агрессии против Украины.

Во втором варианте можно просто занять ожидательную позицию, дать возможность совершить Киеву нападение на Донбасс со всеми вытекающими последствиями, с десятками тысяч жертв мирных жителей. И только после этого, мотивирую подобную ситуацию недопустимой ввести свои Вооруженные силы в открытое противостояние с киевским режимом. Итогом этого будет всё тот же виток санкций со стороны Запада и оголтелое обвинение России в агрессии против Украины.

Из всего этого вытекает одна закономерность, мирно этот вопрос решить не удастся, как минимум необходимо превентивное решение, не дожидаясь многочисленных жертв среди своих сограждан, вводить миротворческий контингент.

Когда то Ф. Ницше сказал – С горбатыми надо разговаривать по-горбатому.

Бей первым, Фредди!

Large Visitor Globe

—