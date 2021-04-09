Более половины жителей ФРГ согласны привиться «Спутником V»

Более половины жителей Германии сообщили о своей готовности привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», следует из опроса английской компании YouGov.

Получить российский препарат готовы 55% участников исследования. Не хотят прививаться «Спутником V» 19% респондентов, 14% воздержались от ответа, 12% заявили, что не хотят вакцинироваться никаким препаратом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

Ранее стало известно, что власти Баварии подготовили предварительный контракт на поставку «Спутника V». Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс назвал предзаказ российской вакцины Баварией «принципиально положительным» действием.

В начале этой недели Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.