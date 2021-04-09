ЛНР заявила о присутствии украинских силовиков в зоне разведения сил

На участке отвода сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе зафиксировано присутствие украинских военных, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

«На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 92-й бригады ВСУ», – передает слова представителя ЛНР РИА «Новости».

По словам Филипоненко, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия.

Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверял главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.

До этого Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.

Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину.