Власти Доминиканы продлили режим ЧП из-за коронавируса до конца мая

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны на 45 дней, сообщило местное издание Hoy.

Решение вступает в силу 16 апреля (дата окончания действия мер с момента прошлого продления). Среди ограничительных мер – сокращенный режим работы транспорта и магазинов, передает ТАСС.

В марте 2020 года власти Доминиканы ввели комендантский час на всей территории республики, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. С 1 июля было возобновлено международное пассажирское авиасообщение и работа большей части отелей. В республике сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Ношение масок обязательно. По официальным данным, в Доминикане выявлено более 255 тыс. инфицированных коронавирусом, 3369 человек умерли.

В январе посол Доминиканской Республики в Москве Ханс Данненберг Кастельянос сообщал о начале переговоров с РФПИ о приобретении российской вакцины «Спутник V».