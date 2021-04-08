 

«Я оказалась на своем месте — месте учителя»

08.04.2021, 23:58, Разное
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Скончалась мама Дмитрия Быкова — педагог Наталья Иосифовна Быкова.

Наталья Иосифовна Быкова

«Новая газета» приносит глубокие соболезнования нашему коллеге Дмитрию Быкову. Смерть мамы, главного человека его жизни, Натальи Иосифовны Быковой, — горе и для сотен ее учеников. Им сказочно повезло с учителем, превратившим уроки русского языка и литературы в живые диалоги с культурой.

Она называла себя человеком прошлого века. Терпеть не могла гаджетов в школе, выстраивающих стену между учителем и учениками, мешая подлинному общению. «Человеку-учителю необходимо видеть живого ученика. Так же, как влюбленному необходимо видеть свою жену, а не резиновую куклу идеальной красоты». Она умела на своих уроках в известном, хрестоматийном обнаруживать вместе с учениками новые смыслы и тайны.

Признавалась, что профессия учителя — ее любимая профессия: «Просто я оказалась на своем месте — такое везение случается». Школа и ученики и были любовью всей ее жизни. И сын, разумеется. Ее гордость, продолжение, писатель и учитель, у которого мечтают учиться, один из самых ярких талантов страны, подозрительной ко всякого рода оригинальности мышления.

Дмитрий Быков с мамой

Она знала множество педагогических секретов. Как успокоить галдящий класс. Как научить детей самостоятельно думать. И учиться. Как воспитать вундеркинда в домашних условиях. Она не любила удаленки жестко спорила с сыном, вспоминая старую шутку из «Юности»: «Если все обучение по телевизору, то и аттестат зрелости тебе покажут по телевизору… Нет ничего выше, чем прелесть человеческого общения. Мне нужен ребенок. И я полагаю, что я ему нужна».
Наталья Иосифовна, спасибо Вам.

«Новая газета»

Источник: Новая газета



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