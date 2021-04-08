Fox News – участников штурма Капитолия избивают в тюрьме, а уголовников выпускают на свободу

Сторонники Трампа, проникшие в Капитолий 6 января 2021 года, подвергаются жестоким избиениям в вашингтонской тюрьме, тогда как настоящих уголовников власти охотно выпускают под залог в связи с коронавирусом, пишет Fox News. При этом, оказавшись на воле, эти люди совершают новые нападения, убийства и изнасилования. По словам телеведущего Такера Карлсона, Демократическая партия США больше боится инакомыслящих, чем опасных преступников, которых можно при случае использовать как своих «штурмовиков».

Сегодня мы узнали, что ряд людей, арестованных 6 января, по-прежнему гниют в тюрьме округа Колумбия, в муниципальном изоляторе. Это одно из самых гадких мест в стране, поистине отвратительное и запущенное. Спросите любого жителя Вашингтона: «На что вы готовы пойти, чтобы вас не бросили в тюрьму округа Колумбия?» Настолько там плохо.

Некоторые из тех, кого там держат с 6 января, подвергались избиениям. Что неудивительно. Охрана избивала их, причём жестоко. Адвокаты человека по имени Райан Сэмсел заявляют, что охранники избили его настолько сильно, что у него теперь перелом черепа и слепота на один глаз.

Сколько погромщиков из «Антифа» или вандалов Black Lives Matter могут сказать о себе то же самое? Потеряли зрение от избиений в тюрьме? Да они, на самом деле, и не сидели в тюрьме долго. Большинство сразу же вышло под залог, когда политики вроде Камалы Харрис помогли им заплатить за освобождение.

К примеру, прошлым летом в Оклахоме власти выпустили подозреваемого в терроризме Эрика Кристофера Раффина, после того как движение Black Lives Matter внесло за него залог в размере 750 тысяч долларов. По словам властей, 30 мая Раффин, цитирую, «побуждал других к поджогу фургона шерифа округа Оклахома и офиса залоговой компании в Оклахома-Сити». Фургон был уничтожен, а залоговая компания понесла убытки на сумму 8850 долларов из-за выбитых окон.

Но Эрик Кристофер Раффин отправился домой. И лишь по одной причине: в отличие от парня по кличке Чубакка, он не огорчил власть имущих. Он не зашёл в их священную палату, не рассуждал о свободе и правах. Он просто пытался испепелить полицейские машины. Именно этого и хотела от него наша политическая элита. Поэтому он герой и сегодня с ним всё в порядке. Он не был избит до потери зрения в тюрьме округа Колумбия.

Подобные вещи — неравенство перед законом — сейчас можно видеть по всей стране невооружённым глазом. Примеры можно перечислять целый час, но вот вам пара. Как пишет полиция, в субботу преступница, освобождённая под залог из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом, зарезала пожилую азиатку в Риверсайде, штат Калифорния.

Подозреваемую зовут Дарлин Монтойа, она находилась в тюрьме за очень серьёзное преступление — нападение с применением оружия летального действия. Но разве это так же серьёзно, как и блуждание по Капитолию? (Смех.) Да ладно, конечно, нет! Это же не бунт. Так что Дарлин Монтойа вышла из тюрьмы и нашла новую жертву.

В декабре нью-йоркский судья освободил Джордана Бенджамина, подозреваемого в убийстве. Предположительно, Бенджамин вышел как раз вовремя, чтобы ударить женщину ножом в живот. И после этого Джордан Бенджамин снова вышел из тюрьмы! Снова!

Тем временем в городе Детройте судья решил освободить четырёх преступников, осуждённых за насильственные действия сексуального характера, и ещё 14 человек, совершивших нападения. Судья оправдывал их освобождение коронавирусом. Но, как утверждают прокуроры, один из этих преступников пошёл и изнасиловал трёх женщин, угрожая ножом.

Почему вы об этом не читали? Никто этого не освещает! Такие вещи происходят настолько часто, что их просто не замечают. Но в марте одно из таких убийств было запечатлено на видео. Так что, возможно, вы его видели — проигнорировать его было невозможно. Это произошло в Вашингтоне.

Две девочки-подростка, 13 и 15 лет, угнали машину, а потом убили водителя — иммигранта из Пакистана по имени Мохаммед Анвар. У него были дети, и он просто пытался работать и зарабатывать. И когда Анвар умирал на тротуаре, одна из девочек жаловалась, что не могла — вот беда! — найти свой мобильный телефон. Это даёт кое-какое представление об этих девочках.

ГОЛОСА: Боже мой!

Она угоняет машину… Да, мы вызвали копов.

Они угнали машину! Эти девочки угнали машину!

Они угнали машину. Они угнали машину. Эти девочки! Всё, всё!

Все отойдите! (Неразборчиво.)

УГОНЩИЦА: Пожалуйста! Там мой телефон! Мой телефон!



Итак, вы убиваете простого работягу, а потом даже не изволите замечать его, умирающего, на тротуаре, потому что вы беспокоитесь за свой телефон. С этими девочками что-то всерьёз не так. Конечно, они молоды, но они совершили нечто ужасное. Однако с ними не обращаются соответственно.

С ними заключили сделку о признании вины. По сообщениям СМИ, их освободят сразу по достижении 21 года, а может быть, и раньше. Велика вероятность того, что парень по кличке Чубакка дольше просидит в тюрьме за незаконное проникновение с американским флагом, чем люди, лишившие жизни Мохаммеда Анвара, просидят за убийство.

Кстати, непропорциональное наказание за преступления это не случайность. Если вы авторитарный правитель, наиболее опасны для вас не те, кто творит настоящее насилие. Их-то вы можете использовать как своих штурмовиков, что, разумеется, и делалось по всей стране. Если вы авторитарный правитель, наиболее опасны для вас те, кто над вами смеётся, кто не принимает вас всерьёз, кто ухмыляется вам. Вам надо сажать их в тюрьму. Вот их и сажают.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.