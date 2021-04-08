Уровень антител после бессимптомного SARS-Cov-2 у мужчин втрое выше, чем у женщин



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Оценить уровень вырабатываемых антител после бессимптомного SARS-Cov-2 взялась группа исследователей из Уэльса. Они провели тестирование 739 сотрудников Кардиффского столичного Университета, у которых не было никаких симптомов коронавируса. Для надежности исследователи использовали три разные тест-системы. Антитела к коронавирусу обнаружились у 3,65% добровольцев.

Ученые не выявили статистически значимой разницы в соотношении мужчин и женщин, перенесших коронавирус, однако чаще всего антитела обнаруживались у мужчин старше 40 лет. Однако после сравнения показателей выяснилось, что у добровольцев мужского пола титр нейтрализующих антител был в три раза выше по сравнению с женщины.

«При этом ни у одного из участников не было симптомов COVID-19, что свидетельствует об отсутствии разницы в тяжести перенесенной инфекции», — рассказали авторы исследования, отметив, что пока не нашли объяснения этому феномену.

Спустя три месяца ученые провели повторное тестирование, чтобы отследить динамику антител, и выяснили, что у 21,7% добровольцев, ранее давших положительный тест, антитела больше не обнаруживались. Предположительно, все они заразились коронавирусом шесть месяцев назад, что указывает на возможную среднюю «продолжительность жизни» антител.

Самым главным открытием было то, что в 80% случаев антитела исчезали у женщин, причем в основном среднего и старшего возраста.

«Это может быть связано с измененным иммунным ответом у женщин, приближающихся к менопаузе или в постменопаузе, подобно тому, как это наблюдается при гриппе. В целом, наши результаты показывают, что в оценке иммунитета к COVID-19 и его устойчивости мы должны быть готовы к тому, что они не будут однородными. В зависимости от пола и возраста могут быть серьезные различия», — написали ученые.