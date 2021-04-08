Власти Белоруссии сами не верят в свою победу над оппозицией – политолог Карбалевич

Весенняя волна протестов в республике сошла на нет, так толком и не начавшись. Масштабные шествия, запланированные лидерами оппозиции на 25 и 27 марта, не состоялись. Вместо них прошли флешмобы и дворовые марши.

Государственные СМИ расценили это как победу властей республики. Они написали статьи, в которых хвалили президента Александра Лукашенко и ругали всех его противников – Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Виктора Бабарико и других политиков.

Политолог Валерий Карбалевич заявил, что власти Белоруссии не верят в свою победу над оппозицией. По его мнению, Александр Лукашенко совсем не ведет себя как триумфатор. Вместо того чтобы перевернуть страницу и перевести жизнь на мирные рельсы, режим продолжает закручивать гайки.

Эксперт напомнил, что 29 марта президент республики провел специальное совещание, во время которого призвал силовиков продолжить борьбу со всеми инакомыслящими. Хотя, как отметил Карбалевич, официально противников Александра Лукашенко сегодня быть не должно.

“Если одержана победа, то зачем нужно усиливать репрессии против оппонентов?”, – спросил политолог.

Карбалевич рассказал, что за март этого года в стране задержали 1 139 человек по политическим мотивам. Также на весенней сессии парламента были приняты сразу несколько законопроектов, которые должны криминализировать любую деятельность оппозиционеров.