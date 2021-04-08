Мнение: Что Путин сказал Меркель про Навального?

Меркель позвонила Путину. И призвала президента России «отказаться от наращивания военного присутствия у границы с Украиной».

Судя по сообщению на сайте правительства Германии «усиление российского военного присутствия» на восточной границе Украины стало основной темой разговора. Но не единственной. Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, на Балканах… Поговорили и про Навального.

Удивительно, что в сообщении о беседе на сайте Кремля так же упомянута фамилия Навального.

Дословно: «В связи с проявленным федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А.Навальным» (отсюда). Типа, Путин, конечно, не хотел говорить про Навального, но раз Меркель «проявила интерес», пришлось уважить и поговорить.

Мне вот интересно, что кроется за фразой «затронута ситуация с А.Навальным»ю? Что Путин сказал Меркель про узника покровской ИК-2? Что в России в колониях и тюрьмах содержится 519 618 человек и что у Путина нет возможности следить за судьбой каждого из них? Или же, наоборот, успокоил, мол, Навальный на его личном контроле, что каждый день, дважды в сутки – утром и вечером – ему докладывают о состоянии здоровья Навального, о его болях в спине, о голодовке?

Фотоколлаж отсюда

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