Мнение: Как военные США сорвали мирное соглашение с Афганистаном ради продолжения войны



Зона контроля Талибана на начало марта 2021-го года. Как и ранее, это в основном горные и сельские районы, а также небольшие райцентры.

Интересные подробности о том, как Пентагон саботировал, а затем фактически сорвал намерения Трампа закончить войну в Афганистане и вывести оттуда американские войска. Рассказывает один из лоббистов решения о выводе войск США из Афганистана.

Как военные США сорвали мирное соглашение с Афганистаном ради продолжения войны

В эксклюзивном интервью The Grayzone полковник Дуглас Макгрегор – бывший старший советник действующего министра обороны США – рассказал, как президент Трамп потряс военных, когда спустя только несколько дней после выборов в ноябре прошлого года подписал президентский указ о выводе всех остававшихся в Афганистане войск США до конца года.



Дуглас МакГрегор.

Как Макгрегор объяснил The Grayzone, указ на вывод вызвал сильнейшее давление со стороны председателя комитета начальников штабов (JCS) генерала Марка М. Милли, который заставил президента сдаться. Трамп согласился вывести только половину из 5000 солдат. Ни про указ Трампа, ни про давление JCS СМИ США тогда ничего не сообщили.

Капитуляция президента –самая недавняя победа Пентагона в годовой кампании за срыв мирного соглашения США с Талибаном, подписанного в феврале 2020 года. Военные и руководство министерства обороны таким образом продлили катастрофическую и непопулярную войну США в президентство Байдена.

Мирное соглашение, которое Пентагон твердо решил сорвать

Саботаж мирного соглашения США с Талибаном со стороны военного руководства США в Вашингтоне и Афганистане начался почти сразу после того, как личный представитель Трампа Залман Хализад договорился о временном соглашении в ноябре 2019 года. Эту капанию по подрыву власти президента активно поддерживал тогдашний министр обороны Марк Эспер.

В феврале 2020 года, после жесткого давления за поправки к соглашению, Трамп приказал Хализаду предъявить Талибану ультиматум: согласиться на полное прекращение огня как условие более широкого соглашения о мире, включая переговоры с правительством Афганистана (марионеточным-пер.), или никакого договора. Талибан отказался от немедленного прекращения огня с Кабулом, однако, взамен предложив «снижение уровня насилия» на семь дней, чтобы создать атмосферу доверия для выполнения мирного соглашения, которое уже было разработано в деталях. Затем Талибан выдвинул США свой собственный ультиматум: если США откажутся от этого предложения, переговорщики покинут стол переговоров.



Залмай Халилзад.

Чтобы спасти соглашение, Хализад согласился на предложенную Талибаном неделю «снижения уровня насилия» обеими сторонами. Противники достигли дальнейшего взаимопонимания в том, что такое «снижение уровня насилия» значит: Талибан не будет нападать на населенные пункты и базы афганской армии, но оставили за собой право нападать на военные колонны, если они используют это снижение для захвата контроля над новыми территориями.

Мирное соглашения США с Талибаном, подписанное 29 февраля 2020 года означало вывод войск США из страны в два этапа. Сначала, США согласились снизить число солдат до 8600 за 4,5 месяца и вывести войска с пяти военных баз перед окончательным выводом, который должен был произойти в мае 2021 года. Затем, США и их союзники обещали «воздерживаться от угроз или применения силы против территориальной целостности и политической независимости Афганистана, и вмешательства в его внутренние дела».

В ответ Талибан пообещал «не позволить никому из своих членов, другим лицам и группам, включая Аль-Каиду, использовать территорию Афганистана для угроз безопасности США и их союзников».

Эти два обещания обязывали США и Талибан не нападать друг на друга. Соглашение также оговаривает, что Талибан начнет «внутриафганские переговоры 10 марта 2020 года после того, как обе афганские стороны обменяются пленными».

Соглашение также требовало от Талибана не допускать Аль-Каиду в Афганистан – что Талибан, как видно, выполнил в феврале, когда был издан приказ всем командирам, запрещающий им «принимать иностранцев в свои ряды или давать им убежище».

Но соглашение не включало немедленное прекращение огня между Талибаном и афганскими правительственными войсками, чего требовали Пентагон и военные США. Вместо этого, соглашение о «постоянном и полном прекращении огня» должны были заключить обе афганские стороны.

С поразительной быстротой и решимостью Пентагон и генералы использовали неокончательные условия прекращения огня для срыва выполнения соглашения.

Министр обороны Эспер утверждал, что соглашение позволяет военным США защищать афганских солдат, нагло противореча тексту соглашения. Он затем пообещал защитить правительство Афганистана, если Талибан начнет нападать на его вооруженные силы, что означало зеленый свет для американских нарушений соглашения.

Обещание Эспера продолжающейся поддержки США, сделанное публично при даче показаний в Конгрессе США спустя несколько дней, явно поощряло правительство Афганистана к отказу от любых уступок Талибану. Президент Афганистана Ашарф Гани тут же отказался продолжать обещанный обмен пленными, пока не начались формальные переговоры с Талибаном.

В ответ Талибан начал ряд атак на правительственные войска на блокпостах в спорных районах. Командование войсками США в Афганистане ответило бомбежкой войск Талибана, участвовавшей в одной из этих операций в провинции Хельманд. Официальные лица США в частных беседах говорили, что бомбежка была «намеком» Талибану» продолжать то, что они описывали как «снижение уровня насилия, на которое те согласились…».

Сочетание уверений Эспера афганскому правительству и бомбежки США показывает, чего хотят Пентагон и генералы. Было ясно, что они не собираются безропотно принять соглашение о выводе остающихся войск США из Афганистана, и сделают все, что могут, чтобы его сорвать.



Кеннет МакКензи

Генерал Кеннет МакКензи, глава Центрального командования, еще больше подчеркнул враждебность Пентагона мирному соглашению, когда заявил в показаниях Конгрессу, что вывод войск будет определяться «условиями на месте». Другими словами, решающий голос в решении, когда войска США будут выведены, должен быть у командиров, а не у условий соглашения.

Формирование дезинформации о соглашении

Планы военных по срыву соглашения зависели от создания лживого впечатления, что Талибан нарушил свои обязательства. Этот обман продвигали в основном публично госсекретарь Помпео и Эспер.

В интервью CBS News Помпео упомянул «подробный список обещаний, которые Талибан дал об уровне насилия, которое может произойти…» Но это было умышленное искажение. Хотя Талибан согласился на семь дней «снижения уровня насилия», это не относилось к мирному соглашению, подписанному 29 февраля 2020.

2 марта Эспер заявил журналистам: «Это соглашение в зависимости от обстоятельств…Мы внимательно следим за действиями Талибана, чтобы оценить, выполняют ли они свои обязательства». В тот же день командующий войсками США в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил через пресс-секретаря в твиттере: «США совершенно ясно дали понять, чего ожидают: уровень насилия должен оставаться низким».

Опять-таки, Пентагон и генералы требовали от Талибана выполнения условий, не включенных в текст мирного соглашения.

Пентагон и генералы использовали для своих уловок текст, слитый в New York Times и опубликованную 8 марта с заголовком: «Тайный договор с Талибаном: Когда и как США, уйдут из Афганистана», где говорилось о двух «тайных дополнениях», то есть ложно намекали, что соглашение с Талибаном не было полностью опубликовано.



Публикация NYT с обвинениями в адрес России якобы спонсирующей Талибан.

Выходка NYT напоминает о вызванной в прошлом году в стране истерии, когда газета легитимизовала жульничество афганских спецслужб, публикуя серию статьей о том, что Россия якобы платила боевикам Талибана за убитых американских солдат. На самом деле, «тайные дополнения» были просто самым недавним политическим враньем, примененным Пентагоном для срыва вывода войск США.

Несмотря на утверждение в статье, что 2 документа «излагают конкретное взаимопонимание США и Талибана», единственное конкретное указание в статье на такое взаимопонимание упоминает «обязательство Талибана не нападать на американских военных во время вывода войск». Однако, такое ясное обязательство не содержится в опубликованном тексте соглашения.

Как NYT признала в статье, когда Эспер и председатель комитета начальников штабов генерал Марк М. Милли явились давать показания в комитет палаты представителей по делам вооружённых сил всего за три дня до подписания договора, обоих спросили о каких-либо «неофициальных договорённостях с Талибаном». Никто из них не сказал, что знает о каких-либо неопубликованных соглашениях. Помпео, который также отрицал существование любых неофициальных договорённостей, ссылался на них как на «документы о военном применении».

Это ясно показывает, что так называемые «тайные дополнения» были, на самом деле, внутренними документами США о политике США, связанной с этим соглашением.

В апреле 2020 года Талибан обвинил США в вопиющих нарушениях соглашения, ссылаясь на 50 нападений войск США и Афганистана с 8 марта по 10 апреля, включая 33 атаки беспилотников и восемь ночных нападений спецназа.

К лету, когда Талибан усилил атаки на блокпосты правительственных войск на территориях рядом с подконтрольными ему районами, войска США в Афганистане и министерство обороны уведомили чрезвычайного генерал-инспектора по восстановлению Афганистана, что приказы афганским правительственным войскам позволяют им наносить превентивные удары по позициям Талибана.

Так что война вернулась к состоянию, преобладавшему до того, как было подписано мирное соглашение, и договоренности были фактически подорваны.

Тем временем, войска США продолжали обвинять Талибан в том, что те не соблюдают условия соглашения. В июле «Голос Америки» передал, что Маккензи сказал ГА, что Талибан не соблюдает свои обязательства, обговоренные с США в мирном соглашении, что привело к одному из «самых полных насилия» периодов в войне в Афганистане».

Полное перечеркивание президентского указа о выводе войск

После поражения Трампа на выборах в ноябре 2020 года, и после разработки планов по саботажу мирного соглашения, Эспер и МакКензи сговорились насчет пояснительной записки от командной вертикали», в котором Трампа предостерегали против дальнейшего вывода войск из Афганистана, пока «условия» не будут выполнены. Эти условия включали «снижение уровня насилия» и «прогресс за столом переговоров».



Марк Эспер

Трамп пришел в ярость и тут же уволил Эспера 9 ноября 2020 года. Он сменил его на Кристофера Миллера, бывшего главу центра США по борьбе с терроризмом, который был согласен с Трампом по выводу войск из Афганистана.

В тот же день Трамп предложил полковнику Дугласу Макгрегору стать «старшим советником» Миллера. Макгрегор открыто выступал за вывод войск из Афганистана и резко критиковал другие войны США на Ближнем Востоке, от Ирака до Сирии. В интервью 2020 года с Такером Карлсоном на Fox News, Макгрегор разнес руководство Пентагона за неспособность найти путь для вывода войск США из Афганистана.

Попав в Пентагон, Макгрегор немедленно взялся за обеспечение быстрого и полного вывода войск из Афганистана. До сих пор никто не сообщил, насколько близко Трамп подошел к выводу войск до окончания своего президентского срока. Макгрегор рассказал об этом The Grayzone.

По словам Макгрегора, он встретился с Миллером 10 ноября и сказал ему, что вывода войск из Афганистана можно добиться только официальным указом президента. Позднее в тот же день Макгрегор продиктовал набросок такого указа в Белый дом по телефону.

В наброске было сказано, что весь личный состав на действительной службе будет выведен из Афганистана не позднее, чем 31 декабря 2021 года. Макгрегор приказал чиновнику получить из Белого дома указ президента по национальной безопасности, чтобы обеспечить публикацию в правильном формате.



Марк Милли

Источник Макгрегора в Белом доме сообщил ему утром 11 ноября, что Трамп прочел документ и немедленно подписал его. Однако, 12 ноября он узнал, что Трамп встретился с председателем комитета начальников штабов генерал Марком М. Милли, советником по национальной безопасности Робертом О Брайеном и исполняющим обязанности министра обороны Миллером. Они сказали Трампу, что указ не может был выполнен, как сообщил Макгрегору его источник в Белом доме.

Милли объяснил, что вывод войск повредит возможности переговоров об окончательном мирном договоре и что продолжающееся присутствие войск США в Афганистане пользуется «поддержкой обеих партий», как передали Макгрегору. Позже вечером, Макгрегор узнал, что Трамп согласился вывести только половину – 2500 военнослужащих. Трамп опять уступил давлению военных, как он часто это делал по вопросам Сирии.

Такая интрига Пентагона с целью сорвать инициативу правительства Трампа закончить крайне непопулярную войну в Афганистане – только один пример давнего повторяющегося сценария – подрыв власти президента по вопросам войны и мира.

Будучи вице-президентом, Байден лично наблюдал, какое давление генералы Пентагона оказывали на Обаму для эскалации войны в Афганистане. Срок соглашения о выводе войск – 1 мая – уже близок, и Байдена точно ждет еще один раунд максимального давления, чтобы войска США остались в афганском «болоте», якобы как «рычаг» для воздействия на Талибан».

(с) Гарес Портер

Перевод с английского

https://thegrayzone.com/2021/03/16/trump-us-military-peace-agreement-war-afghanistan/ – цинк

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