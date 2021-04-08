 

Гибель ребенка в Донбассе признали в ООН

08.04.2021, 22:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел рассказала о визите экспертной группы в поселок Александровское в Донецкой народной республике. Именно там, как сообщила местная пресса, в результате атаки украинского беспилотника погиб маленький мальчик. Украинские и некоторые российские СМИ поспешили назвать новость об этой трагедии ложной.

Эксперты ООН с ними не согласились бы. Они подтвердили, что мальчик действительно погиб, передает “Царьград”. Причиной его гибели стала взрывная комбинированная травма и осколочные ранения. Дальнейший анализ позволит установить более точную картину случившегося.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Десятки тысяч москвичей стали волонтерами во время пандемии

02.01 / Мнение: Лузер Лукашин

13.12 / Омыть сапоги в Индийском океане!

29.12 / Мнение: Вакцинация от коронавируса на практике

23.09 / Мнение: Ведёт ли борьба с богатыми к богатству

23.09 / Что Лукашенко сказал на тайной инаугурации: Цветная революция в Белоруссии провалилась

23.09 / Настасья Самбурская рассказала, каким видит своего будущего избранника

24.09 / Россия и Белоруссия могут стать конфедерацией, другого выхода у Лукашенко нет – эксперт

08.01 / Верующая? Смирись! – Личное мнение

01.09 / Некоторым российским пенсионерам доплатят по 5 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика