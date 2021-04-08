 

Гардемарины, назад! – Личное мнение

08.04.2021, 22:28, Разное
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Светлана Дружинина, свекровь хорошей волейболистки Гамовой, режиссёр вполне неплохой. Ну, по нашим меркам.

«О, Алёшка! О, Наташка (или как там её)!» — помните эту порнографию? Так вот, это она сняла. Романтично, да.


Алёшка и Наташка 40 лет спустя. Он — с молоденькой. Она — жирненькая. Фото: Соцсети

Почти все актёры того фильма оказались живы пока, и Светлана Сергеевна решила снять продолжение.

Нет, ну а что? В кризис всем деньги нужны.

Я слабо разбираюсь в сильно пьющих людях, но как мне кажется они выглядят примерно как Харатьян, Домогаров и Боярский.

Все трое задействованы в продолжении Гардемаринов:


Фото: Соцсети

Так и вертится на языке — романтики с большой дороги. Чуть устали, чуть подспились, но звездой фильма, конечно, станут не они, а дочь красавицы Ягужинской и Де Брильи.

Вот она:


Фото: Соцсети

Не узнали в гриме? А если так:


Фото: Соцсети

Да, вы не ошиблись. Это 41-летняя Анна Григорьевна, моя любимица. А с другой стороны, что ещё могло получиться от подлеца Брильи? Только крупный плод нелюбви.

Я всегда говорила — если уж рожаете, то делайте это не от кого попало, а от мужчины, в которого влюблены по уши. Нет такого? Не рожайте! А то выйдет у вас Анна Григорьевна. Причём, сразу в 41-летнем возрасте.

Впрочем, вернёмся к нашим баранам.

На кого рассчитан этот шедевральный кинец? Мне кажется, что адекватному человеку станет больно, если он вдруг увидит жену Алёшки с её габаритами, бегающую по лесу. Алёшка! Алёшка, кричит жалостливо она! А он в это время даже не в том лесу, а в постелях — старчески наслаждается распитием бутылочки с очередной итальяночкой.

И тут, в самый разгар постельной сцены, входит подлец Брильи и спрашивает: а мне нальёте? Дочка моя, Анна Григорьевна, коня только что придавила весом — помянуть нужно.

Ну, и хэппи-энд, как водится. Чего им в старости-то делить? Домогаров, конечно, может бузить ещё, но его даже в театре никто не слушает.

Источник: Лена Миро



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