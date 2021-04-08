Названа дата полного перевода Симферополя на водоснабжение из скважин

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08.04.2021, 22:26, Новости дня
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Симферополь и Симферопольский район с 15 апреля начнут почти полностью получать воду из скважин, а не водохранилищ, сообщила зампредседателя Совета министров Крыма Светлана Маслова в эфире телеканала «Крым 24».

«Наша задача к 15 апреля подавать 110 тыс. кубометров из артезианских скважин. 10 – 15 тыс. –  небольшой объем – будем поднимать из поверхностных источников, если будет необходимо», – передает слова Масловой ТАСС.

Зампредседателя правительства Крыма отметила, что, несмотря увеличение объемов подачи воды из скважин, графики ее подачи пока продолжат действовать. Вместе с тем, власти полуострова «рассматривают разные варианты, как ослабить график в преддверии летнего периода», сказала Маслова. Уточняется, что в день жители крымской столицы потребляют более 120 тыс. кубометров воды.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в РФ опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.



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