В Белом доме ответили на вопрос о новых санкциях против России

Администрация Соединенных Штатов еще не завершила обзор приписываемых РФ «недружественных» шагов и не планируют объявлять об ужесточении санкций на этой неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наше внимание концентрируется… Обзор все еще продолжается. [На это требуются] недели, а не месяцы. Недели, а не месяцы. Мы оцениваем вызывающие тревогу действия РФ и российского правительства, решаем, где будут последствия, как говорил президент [США Джо Байден]. Видимые и невидимые. И мы надеемся, что вскоре сможем сказать больше на этот счет», – приводит слова Псаки ТАСС.

У пресс-секретаря Белого дома поинтересовались, считает ли Вашингтон, грозящий Москве ужесточением односторонних санкций, что США и Запад в целом хоть как-то влияют на выработку решений руководством России. Однако официальный представитель главы американской администрации отвергла такую постановку вопроса.

«Мне кажется, что это, возможно, как предполагать каким-то образом следующее: просто потому, что кто-то ведет себя плохо, нам не следует привлекать его к ответственности, если только это не приведет немедленно к изменению его поведения», – считает Псаки. «Мы просто не так видим внешнюю политику или свое взаимодействие с мировым сообществом», – сообщила Псаки.

«Исключаете ли вы, что эти российские санкции будут на этой неделе?» – спросил один из журналистов. «На этой неделе? Да. Я не будут исключать [что-либо относительно] дальнейшего» – ответила пресс-секретарь американской администрации. По ее словам, на пятницу Белый дом планирует заявления, касающиеся бюджета США. «Мы не можем перегружать вас в пятницу», – продолжила Псаки.

Ранее стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона.

В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.