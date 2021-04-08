Мнение: Когда начнется война?

Доктор политических наук Владимир Пастухов очень обстоятельно проанализировал насколько велика вероятность войны. Полностью этот анализ можно прочитать здесь.

Но приведу две цитаты.

«…В одном украинское общество и украинская власть действительно едины: в наивной вере в то, что в случае серьезного военного конфликта с Россией страны Запада и, прежде всего, США должны будут и сумеют ее защитить. И не просто защитить, но, может быть, даже и помочь Украине вернуть контроль над Крымом и Донбассом. Эта вера настолько сильна, что в Украине находятся силы, которые желали бы подстегнуть переход конфликта в острую военную фазу, полагая, видимо, что, когда русские танки будут рваться к Херсону и Запорожью, Западу деваться будет некуда, и он высадит в приднепровских степях доблестный десант, а заодно выключит, наконец, России SWIFT.

Реальность, однако, состоит в том, что погруженный в посткоронавирусный кошмар Запад ни с кем и, тем более, с Россией воевать не готов и не будет.

Не говоря уже о том, что российскую ядерную триаду пока никто не отменял, и играть с Москвой в «русскую рулетку», проверяя, действительно ли в Кремле готовы как мученики попасть в рай или блефуют, никто из-за Украины не будет…»

Тут и комментировать нечего. Все и так очевидно. И по большому счету, чем больше на Украине разговоров о возможном нападении России на Украину, тем больше вероятность полномасштабного столкновения вооруженных сил Украины и России…

И вторая цитата из анализа Бориса Пастухова. О факторе Крыма.

«… Крым является сам по себе таким же камнем преткновения и стимулом для войны между Россией и Украиной, каким Карабах является для Армении и Азербайджана или Иерусалим — для Израиля и Палестины. Он, как «черная дыра», утягивает отношения между странами в бездну неразрешимого, бесконечного конфликта. При этом у каждой из сторон своя асимметричная мотивация.

В вопросе о Крыме, сказав «а», надо говорить и «б». Присоединение Крыма в 2014-м, на мой взгляд, было крупнейшей стратегической ошибкой Кремля, которая рано или поздно будет очень дорого стоить России (и уже стоит). Но точно так же оставление Крыма в составе Украины в 1991 году было крупнейшим, по моему мнению, геополитическим просчетом тогдашнего украинского руководства. Этот просчет может при неблагоприятных обстоятельствах стоить Украине с таким трудом приобретенной независимости. Лучше бы взяли ракетами.

«Бойтесь данайцев, приносящих яйцев», — написал как-то в записной книжке гениальный Ильф, отдыхая на курортах Крыма. Крым оказался истинно данайским даром Украине, со временем обернувшимся троянским конем. Культурно чуждая Украине, плохо освоенная ею территория, ставшая вечно враждебным, плохо управляемым анклавом, вечно тяготеющим к России, превратилась со временем в мину замедленного действия для Украины и в запал для России. Крым не был для Украины частью национального мифа до того, как она его лишилась, но зато стал после: потеря Крыма стала той крайней формой национального унижения, через которое уже практически невозможно переступить. Теперь узел намертво завязан с обоих концов.

Все эти факторы, подталкивающие Россию к войне, получили дополнительный мощный допинг из-за трудностей, возникающих, прежде всего, с водоснабжением Крыма. Несмотря на победные реляции местных и центральных властей, положение дел, похоже, значительно хуже декларируемого. В угаре военной кампании все как-то подзабыли, что причины, подтолкнувшие в свое время Хрущева передать Крым Украине, были не политическими, а экономическими: Крым очень существенно зависит от поставок воды и электроэнергии с территории Украины. Эта зависимость становится гигантской в годы засухи, которых, по статистике, в Крыму четыре за каждое десятилетие.

Украина «методом тыка» нащупала, наконец, эту болевую точку и открыто задекларировала свое намерение организовать водную блокаду Крыма. Бывший первый президент Украины Кравчук, сменивший бывшего второго президента Украины Кучму на посту представителя Украины в контактной группе, недавно заявил: «Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет — гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то». При этом Кравчук отдает себе отчет, что такое решение может спровоцировать войну, и, по всей видимости, желает наступления таких последствий: «Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь <…>, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России».

Тут тоже вроде бы нечего добавить. За те годы, что Крым входил в состав Украины, полуостров так и не стал украинским. Крым был и оставался советским. Но, справедливости ради надо сказать, что время возвращения Крыма в состав России было выбрано не самое удачное. Если бы Россия не затеяла возращение Крыма в 2014 году, думаю, что к сегодняшнему дню Украина распалась бы как минимум на три государства – Западную Украину, Восточную и Крым.

Но возращение Крыма в состав России стало мощным фактором объединения украинских элит. Страна,стоявщая на грани крупномасштабной гражданской войны, консолидировалась , а элиты объединились перед внешней угрозой и Украина сохранилась как единое государство.

Но сегодня бывший первый президент Украины Леонид Кравчук говорит про водную блокаду Крыма, при этом подчеркивая, что «… это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь <…>, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России». Выходит, что Кравчук прекрасно осознает последствия водной блокады Крыма? И прекрасно понимает, что это подталкивает Кремль к решению проблемы водоснабжения Крыма военным путем? Выходит, что Кравчук тоже из тех политиков, которые ратуют за войну России и Украины?

А если на Украине есть влитяельные силы, которые хотят войны, и тем более, что такие же влиятельные силы есть и в России, видимо, войны уже не избежать…. И начнется она, видимо, летом. Когда Крым накроет засуха, а Украина устроит Крыму водную блокаду…

Фотография отсюда

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