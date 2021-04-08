Мнение: О квартирном вопросе Владимира Путина

Если вы всё ещё раздумываете, брать ли сейчас льготную ипотеку, чтобы купить себе дом, квартиру или хотя бы апартаменты, пригодные для проживания, постарайтесь как можно скорее прекратить колебания и метания. Даже если нынешний ценник на квадратный метр кажется вам заоблачным и беспредельным. Ситуация на российском рынке недвижимости может радикально измениться, и очень быстро.

Всё дело в том, что… на неё обратил внимание нынешний российский президент Владимир #Путин.

В среднем по России жилая недвижимость подорожала на 12% за год. Но в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области – 19,7%, в Адыгее – 19,3%, в Амурской – 18,6%, в Рязанской области – 17,6%. И это по официальным, то есть несколько заниженным данным Росстата. Который оперирует статистикой сделок, отражённых в Росреестре, однако далеко не все продавцы и покупатели указывают полную стоимость в договорах.

«Это не просто рост цены, это существенный рост», – заявил Владимир Путин на совещании, посвящённом итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов. «Понятно ещё, скажем, Дальний Восток «подскочил», ясно. Но в европейской-то части – 30%, 20%!», – удивился глава государства. Для решения жилищного вопроса необходимо прежде всего создание дополнительного предложения, «но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС», сказал президент.

И стало как-то не по себе.

Когда Владимир Путин обратил внимание на подорожавшее подсолнечное масло, цену на него правительство моментально «заморозило» – практически на максимуме. В результате дешёвые бутылки с маслом практически исчезли с полок магазинов, остались только дорогие. Когда нынешний президент заявил о слишком дорогом сахаре, тот начал пропадать с оптовых складов: сахарозаводчики решили подождать обещанных компенсаций.

Теперь вот – жилая #недвижимость…

Как думаете, чем это кончится?

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