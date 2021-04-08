Мнение: О квартирном вопросе Владимира Путина
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Если вы всё ещё раздумываете, брать ли сейчас льготную ипотеку, чтобы купить себе дом, квартиру или хотя бы апартаменты, пригодные для проживания, постарайтесь как можно скорее прекратить колебания и метания. Даже если нынешний ценник на квадратный метр кажется вам заоблачным и беспредельным. Ситуация на российском рынке недвижимости может радикально измениться, и очень быстро.
Всё дело в том, что… на неё обратил внимание нынешний российский президент Владимир #Путин.
В среднем по России жилая недвижимость подорожала на 12% за год. Но в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области – 19,7%, в Адыгее – 19,3%, в Амурской – 18,6%, в Рязанской области – 17,6%. И это по официальным, то есть несколько заниженным данным Росстата. Который оперирует статистикой сделок, отражённых в Росреестре, однако далеко не все продавцы и покупатели указывают полную стоимость в договорах.
«Это не просто рост цены, это существенный рост», – заявил Владимир Путин на совещании, посвящённом итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов. «Понятно ещё, скажем, Дальний Восток «подскочил», ясно. Но в европейской-то части – 30%, 20%!», – удивился глава государства. Для решения жилищного вопроса необходимо прежде всего создание дополнительного предложения, «но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС», сказал президент.
И стало как-то не по себе.
Когда Владимир Путин обратил внимание на подорожавшее подсолнечное масло, цену на него правительство моментально «заморозило» – практически на максимуме. В результате дешёвые бутылки с маслом практически исчезли с полок магазинов, остались только дорогие. Когда нынешний президент заявил о слишком дорогом сахаре, тот начал пропадать с оптовых складов: сахарозаводчики решили подождать обещанных компенсаций.
Теперь вот – жилая #недвижимость…
Как думаете, чем это кончится?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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