 

Мнение: Новости цензуры. 08.04.2021

08.04.2021, 22:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новости цензуры.

1. В ответ на отказ Zoom предоставлять услуги российским компаниям с государственным участием и предоставлять корпоративную подписку, Роскомнадзор рекомендовал гражданам РФ отказаться от использования Zoom и переходить на современные российские аналоги. Также была озвучена светлая мысль о том, что использование российскими государственными компаниями зарубежных сервисов чревато утечками информации и персональных данных граждан страны. Тема не нова и обсуждаема уже более 10 лет, но гос.структуры до сих пор не смогли отказаться от использования зарубежных сервисов. С одной стороны, из-за привычки, с другой стороны – из-за отсутствия качественных аналогов по некоторым позициям. Сам "Зумом" пользовался несколько раз, когда просили его установить для конференций и интервью. Зачем он нужен, так и не понял, видео и по Скайпу прекрасно записываются. Правда он тоже не отечественный.

2. Со вчерашнего дня было судебным образом подтверждены права Роскомнадзора выписывать штрафы для СМИ-иноагентов, которые не пишут у себя на сайтах, что они иноагенты.  Московский суд отказал в иске "Радио Свободы" по этому поводу.  Штрафы с СМИ-иноагентов заставляли и будут заставлять платить. Как сообщает РКН, с начала действия закона, наложено суммарно штрафов на 71,5 млн. рублей.

3. До "Рупора Тоталитарной Пропаганды" цензура тоже добралась. Был удален пост о том, как нелегально пересекают границу Белоруссии и России опубликованный в период протестов в Белоруссии. Надо понимать, что если удалить пост, то границу рассматриваемыми способами пересекать не будут (конечно же будут).

4. Как сообщают американские СМИ ссылаясь на источники в Facebook, кампания целенаправленно блокировала информацию о сыне Байдена во время выборов под предлогом "необходимости проведения достоверной проверки фактов". После выборов никакой проверки разумеется не состоялось, поэтому мы и наблюдаем сейчас чудесные оправдания Хантера Байдена о том, что ноутбук у него украла русская разведка (а может и не русская, а может и не его ноутбук), потому что крупнейшие корпорации "Биг-Теха" не заинтересованы в том, чтобы эта история могла сыграть на руку республиканцам.

5. В Италии впервые с 20х годов прошлого века отменили цензуру фильмов выходящих в коммерческий прокат. Не все знают, что в "свободной Италии" до недавних пор действовала художественная цензура. О ликвидации государственной цензуры в кино 5 апреля сообщил министр культуры.

6. На днях Твиттер заблокировал аккаунт ведущего RT America давшего ссылку на известные видео военных преступлений США, которые еще в нулевых публиковал Джулиан Ассанж. Под предлогом, что это "жесткий контент". То есть более 10 лет был не жесткий и его не посмотрел только ленивый, а теперь жесткий. Что эти русские себе позволяют, тыкать американцев носом в их дерьмо. Также Твиттер временно заблокировал аккаунт конгрессвумен Тейлор-Грин, которая опубликовала картинку с поздравлениями с Пасхой. Стоит отметить, что Тейлор-Грин регулярно третируют в Конгрессе за открытую поддержку Трампа и оспаривание итогов выборов президента США, а также за стеб над трансгендерами.

7. Верховный Суд США отменил постановление федерального апелляционного суда о том, что бывший президент Дональд Трамп нарушил Первую поправку, заблокировав подписку критиков на его аккаунт в Twitter. Вот такой вот маразм, бан упоротых комментаторов в аккаунте Трампа обсуждался в Верховном Суде в США.
Также в решении суда было указано, что: «Как ясно дал понять Twitter, право на ограничение высказываний в наибольшей степени находится в руках частных цифровых платформ».

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Федор Бондарчук о Паулине Андреевой, Ирине Скобцевой и дочери Варваре

25.12 / Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем в Москве

29.10 / Ученые обнаружили гигантских эльфов на Юпитере

11.02 / Мнение: Бабченко про эмпатию

05.01 / Мнение: Когда запретят петарды?

22.09 / Все время вместе: Кэти Холмс и Эмилио Витоло на прогулке в Нью-Йорке

13.08 / Лакировочка

11.01 / В России подскочили цены на машины

26.10 / Алкоголь и менопауза: да или нет?

07.07 / Антитела к SARS-Cov-2 имеют лишь 5,2% испанцев — исследование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика