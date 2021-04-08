Мнение: Новости цензуры. 08.04.2021

Новости цензуры.

1. В ответ на отказ Zoom предоставлять услуги российским компаниям с государственным участием и предоставлять корпоративную подписку, Роскомнадзор рекомендовал гражданам РФ отказаться от использования Zoom и переходить на современные российские аналоги. Также была озвучена светлая мысль о том, что использование российскими государственными компаниями зарубежных сервисов чревато утечками информации и персональных данных граждан страны. Тема не нова и обсуждаема уже более 10 лет, но гос.структуры до сих пор не смогли отказаться от использования зарубежных сервисов. С одной стороны, из-за привычки, с другой стороны – из-за отсутствия качественных аналогов по некоторым позициям. Сам "Зумом" пользовался несколько раз, когда просили его установить для конференций и интервью. Зачем он нужен, так и не понял, видео и по Скайпу прекрасно записываются. Правда он тоже не отечественный.

2. Со вчерашнего дня было судебным образом подтверждены права Роскомнадзора выписывать штрафы для СМИ-иноагентов, которые не пишут у себя на сайтах, что они иноагенты. Московский суд отказал в иске "Радио Свободы" по этому поводу. Штрафы с СМИ-иноагентов заставляли и будут заставлять платить. Как сообщает РКН, с начала действия закона, наложено суммарно штрафов на 71,5 млн. рублей.

3. До "Рупора Тоталитарной Пропаганды" цензура тоже добралась. Был удален пост о том, как нелегально пересекают границу Белоруссии и России опубликованный в период протестов в Белоруссии. Надо понимать, что если удалить пост, то границу рассматриваемыми способами пересекать не будут (конечно же будут).

4. Как сообщают американские СМИ ссылаясь на источники в Facebook, кампания целенаправленно блокировала информацию о сыне Байдена во время выборов под предлогом "необходимости проведения достоверной проверки фактов". После выборов никакой проверки разумеется не состоялось, поэтому мы и наблюдаем сейчас чудесные оправдания Хантера Байдена о том, что ноутбук у него украла русская разведка (а может и не русская, а может и не его ноутбук), потому что крупнейшие корпорации "Биг-Теха" не заинтересованы в том, чтобы эта история могла сыграть на руку республиканцам.

5. В Италии впервые с 20х годов прошлого века отменили цензуру фильмов выходящих в коммерческий прокат. Не все знают, что в "свободной Италии" до недавних пор действовала художественная цензура. О ликвидации государственной цензуры в кино 5 апреля сообщил министр культуры.

6. На днях Твиттер заблокировал аккаунт ведущего RT America давшего ссылку на известные видео военных преступлений США, которые еще в нулевых публиковал Джулиан Ассанж. Под предлогом, что это "жесткий контент". То есть более 10 лет был не жесткий и его не посмотрел только ленивый, а теперь жесткий. Что эти русские себе позволяют, тыкать американцев носом в их дерьмо. Также Твиттер временно заблокировал аккаунт конгрессвумен Тейлор-Грин, которая опубликовала картинку с поздравлениями с Пасхой. Стоит отметить, что Тейлор-Грин регулярно третируют в Конгрессе за открытую поддержку Трампа и оспаривание итогов выборов президента США, а также за стеб над трансгендерами.

7. Верховный Суд США отменил постановление федерального апелляционного суда о том, что бывший президент Дональд Трамп нарушил Первую поправку, заблокировав подписку критиков на его аккаунт в Twitter. Вот такой вот маразм, бан упоротых комментаторов в аккаунте Трампа обсуждался в Верховном Суде в США.

Также в решении суда было указано, что: «Как ясно дал понять Twitter, право на ограничение высказываний в наибольшей степени находится в руках частных цифровых платформ».

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