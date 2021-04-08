 

“Сверхъестественные сущности”: Ученые рассказали о неожиданном источнике происхождения наскальных рисунков древности

08.04.2021, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Израильские исследователи провели анализ ряда исследований, на основании которого выдвинули гипотезу о происхождении наскальных рисунков древних людей. По мнению исследователей, источником вдохновения для таких образцов живописи были галлюцинации их авторов.
Отправной точкой аналитической работы ученых Яфита Кедара и Рана Баркая, представляющих Университет Тель-Авива (Израиль), стало давнее стремление научного мира к пониманию того, почему чаще всего местом находок наскальных рисунков являются труднодоступные и темные подземные ходы, далекие от входов в пещеры. Со своей стороны израильские эксперты предположили, что атмосфера наиболее отдаленных закоулков пещер была характерна недостаточным количеством кислорода, поступающего в мозг первобытного человека, а применяемые в темноте чадящие факелы лишь усугубляли нехватку чистого воздуха. Таким образом, неизбежно наступающая гипоксия порождала у доисторических людей в глубине пещер наличие измененного состояния сознания в виде галлюцинаций. Более того, по мнению Кедара и Баркая, удаленные подземные залы в реалиях каменного века могли восприниматься предками современного человека в качестве неких священных мест, где они могли испытывать связь с космосом

“Смысл в том, что первобытные люди спускались в глубины подземных залов, потому что верили, что там, за стеной, обитают сверхъестественные сущности”, – резюмировали специалисты. Материалы аналитической работы были опубликованы в Time of Mind^ The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture.

Источник: www.ridus.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / В России создадут процессор для космоса за 400 млн рублей

13.09 / Мнение: “Бесполезное образование”

23.11 / Мнение: Погрузка “Меркавы”

01.04 / Политолог Головачев: Война в Донбассе может быть объявлена в любой момент

05.03 / Брянск-Поттер

20.02 / В Томске горит театр юного зрителя

15.03 / «Светятся ногти»: переболевшие COVID-19 столкнулись с необычным явлением

08.07 / В воды Дании вошла способная построить “Северный поток – 2” баржа

04.08 / В озере Титикака ученые нашли место подводного жертвоприношения древних инков

10.11 / Мнение: Совместный мониторинговый центр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика