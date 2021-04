“Сверхъестественные сущности”: Ученые рассказали о неожиданном источнике происхождения наскальных рисунков древности

Израильские исследователи провели анализ ряда исследований, на основании которого выдвинули гипотезу о происхождении наскальных рисунков древних людей. По мнению исследователей, источником вдохновения для таких образцов живописи были галлюцинации их авторов.

Отправной точкой аналитической работы ученых Яфита Кедара и Рана Баркая, представляющих Университет Тель-Авива (Израиль), стало давнее стремление научного мира к пониманию того, почему чаще всего местом находок наскальных рисунков являются труднодоступные и темные подземные ходы, далекие от входов в пещеры. Со своей стороны израильские эксперты предположили, что атмосфера наиболее отдаленных закоулков пещер была характерна недостаточным количеством кислорода, поступающего в мозг первобытного человека, а применяемые в темноте чадящие факелы лишь усугубляли нехватку чистого воздуха. Таким образом, неизбежно наступающая гипоксия порождала у доисторических людей в глубине пещер наличие измененного состояния сознания в виде галлюцинаций. Более того, по мнению Кедара и Баркая, удаленные подземные залы в реалиях каменного века могли восприниматься предками современного человека в качестве неких священных мест, где они могли испытывать связь с космосом

“Смысл в том, что первобытные люди спускались в глубины подземных залов, потому что верили, что там, за стеной, обитают сверхъестественные сущности”, – резюмировали специалисты. Материалы аналитической работы были опубликованы в Time of Mind^ The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture.

Источник: www.ridus.ru