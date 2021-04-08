Крейсер «Аврора» перекрыл Неву во время репетиции парада Победы

Крейсер «Аврора» перекрыл Неву во время репетиции парада Победы. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом РФ адмирал Александр Носатов.

– Крейсер полностью перекрыл судоходство в районе Большой Невки. В пробке находится около сотни пассажирских судов, яхт, а также два моста. На место направлена специальная комиссия для выяснения причин инцидента под командованием капитана первого ранга Маркоса Эскобара. Поводов для паники нет. Военные моряки-балтийцы всегда показывали высокий профессионализм и с честью выполняли поставленные перед ними задачи, – заявил адмирал.

Напомним, что ранее капитан панамского контейнеровоза Ever Given Маркос Эскобар был награжден Орденом Дружбы.

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