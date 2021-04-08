Мнение: Эльвира взбунтовалась

Я смотрю, у нас мини-сенсация – в кои-то веки прямой разлад “на публику” в руководстве страны: Эльвира, глава Центробанка, вдруг взбунтовалась и потребовала у правительства “как можно скорее прекратить административное регулирование цен”. Думаю, гражданку Эльвиру надо бы в этом всячески поддержать. Вообще, с этим “контролем цен” правительство вступило на крайне опасную дорожку: тут ведь только начни – и не заметишь, как мигом очутишься в Венесуэле.

Эльвира молодец, что атакует идею в зародыше, пока она еще не расправила крылья. Это ведь сегодня – маленький, безобидный на вид, но все-таки – уродец. Выглядит ведь всё просто как полный абсурд: почему, собственно, из всего многообразия товаров – десятки, если не сотни тысяч наименований! – для “регулирования” избраны только масло и сахар – для “борьбы с ростом цен”? А что, на все остальные товары цены не растут? Ах, тоже растут… Ну и?

То есть, если не свернуть этот идиотизм в самом начале, они ведь и на все остальное понемногу начнут регулировать. На мясо. На молоко. На овощи. На туалетную бумагу. И по мере расширения номенклатуры товаров все эти товары станут исчезать из продажи.

Правда, спорит Набиуллина как бы с Мишустиным, а ведь Мишустин, что уже более чем ясно – это никто, дырка от бублика. Он – даже не Медвед.

С чего вдруг взвилась Набиуллина? Скорее всего – почувствовала опасность всему крылу оставшихся “системных либералов” в правительстве. Улюкаева посадили, Кудрина отодвинули, под министра финансов Силуанова уже в открытую копают, похоже, и его вот-вот тоже арестуют. Следующая, понятно – уже сама Набиуллина. И вот она, как смелая восточная женщина, идет одна в отчаянную контратаку.

Народец, пребывающий в своем вечном состоянии выученной беспомощности, отнесется ко всему этому равнодушно, станет поминать “жабу и гадюку” и прочие унылые пошлости. Я же в этой схватке под ковром безусловно болею за “сислибов” – так как унтер-пришибеевы, идущие им на смену – это ЕЩЕ ХУЖЕ.

Давно мы в очередях за яйцами и туалетной бумагой не стояли, да еще – по талонам! Дно гораздо ближе, чем многим кажется.