 

Кто стоит за Боней? – Личное мнение

08.04.2021, 21:34, Разное
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В этом году тотальный диктант на английском языке нашим детям будет читать Виктория Боня.


Фото: Соцсети

Акция, направленная на повышение грамотности, проходит, как я понимаю, при государственной поддержке.

Кто там принимает в ней участие? Министерство образования? Министр просвещения лично?

Кто спускает наши с вами налоги на Боню? И какое она имеет отношение к английскому языку?

Нет, мне, правда, интересно: кто этот человек, и с какой целью он это сделал.

https://t.me/lenamiro/8550

 Кто пустил тётку, которая курила траву на камеру, к детям? Тётку, которая неоднократно и агрессивно пропагандировала употребление наркотиков?


Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую Викторию:  

Я сделала 15 церемоний за всю свою жизнь, я делаю это десять лет. Нет никакого транса. Под аяваска с открытыми глазами видишь все так, как есть. А когда ты закрываешь глаза, у тебя открывается третий глаз.

  А вот — примерно о том же, но на иностранных языках. Ну, на том их уровне, который доступен Вике:

Осилите ещё немного цитат от Бони о том, как она любит наркотики?

Если бы у меня спросили, какой напиток у меня самый любимый, я бы ответила, что после воды — аяуаска. “Ты что, это же наркота!..” — так говорят необразованные люди, не имеющие знаний. Когда вы пьёте аяуаску, вы получаете знания! Если вы пьёте аяуаску, уровень серотонина не падает, он поднимается. Понимаете? Господи, как они поют! Когда шаманы начинают петь, вы не представляете! Чу-чу-чу-чу…

Смех смехом, но ёлы-палы!

Кто пустил к детям бабу, чьи порнографические фото и видео гуляют по всему Рунету, бабу которая пожелала человечеству вымереть от коронавируса и которая считает вакцинацию, направленную на избавление мира от этой заразы, злом? 


Фото: Соцсети  

Я очень хочу видеть лицо человека, который за этим стоит. Хочу знать его имя, отчество, фамилию и занимаемую должность.

Кто хочет ударить по самому дорогому, что у нас есть: по нашим детям? Кто поставил перед собой цель деморализировать и развалить Россию изнутри?  

Кто нанял Боню читать диктант нашим детям?

Источник: Лена Миро



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