Эксперт объяснил назначение представителя КПРФ на пост врио главы Ульяновской области

«Президент готов работать с представителями различных политических структур при подтверждении их компетенции», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ, политолог Константин Комков, комментируя назначение на пост врио губернатора Ульяновской области коммуниста Алексея Русских.

«Ульяновская область раньше считалась опорой КПРФ, но я не думаю, что в данном случае сыграла свою роль подобная территориальная привязка. Понятие «красного пояса» и других поясов осталось все-таки в 90-х. Сейчас другие времена. При назначении Алексея Русских, думаю, акцент все же был сделан на его профессиональные качества. Видимо, было решено, что этот сенатор, хотя и принадлежит к КПРФ, но понимает необходимость взаимодействия с федеральным центром, понимает текущие задачи нашего государства», – считает член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

«Кстати, представление о Госдуме или Совфеде как о вотчине пенсионеров уже устарело. «И Совет Федерации, И Госдума – это площадка активной политической жизни, – заявляет эксперт. – Там присутствуют не только политики старшего поколения, но и молодые управленцы, как тот же Русских. Это потенциальные главы регионов, имеющие за плечами хорошую федеральную школу управления».

Эксперт обратил внимание на тот факт, что Русских – слушатель знаменитой «губернаторской школы», проекта, реализуемого совместно с ведущими учреждениями – РАНХиГСом, Высшей школой экономики и фондом Сколково.

«Возможно, губернаторская школа превратилась в некий «знак качества», которым, условно говоря, президент также руководствовался при назначении врио губернатора, – предположил эксперт. – Представители той же губернаторской школы уже не раз получали высокие назначения. Значит и для президента это является хорошим показателем компетентности того или иного управленца».

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских. До назначения Русских был сенатором – зампредом комитета Совета Федерации по экономике. Он также входит в Центральный комитет КПРФ.

Кроме того, Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В четверг губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об отставке по собственному желанию и о своем решении баллотироваться в Госдуму. Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2005 года и считался старейшим губернатором по времени пребывания на посту. Президент Владимир Путин принял отставку Морозова. В свою очередь, в ЦИК уточнили, что выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования 19 сентября.

«В последнее время там, на родине Ленина, все более высокую активность проявляли коммунисты. При этом региональная администрация плохо отрабатывала информационную повестку», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, комментируя смену руководства в области. «Думаю, уход Сергея Морозова связан с комплексом факторов. Здесь и длительное пребывание во власти, и относительно низкий рейтинг, и проблема с политической управляемостью в регионе. Все это вкупе, вероятно, и повлияло», – отметил политолог.