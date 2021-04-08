Обвиняемого в изнасиловании двух детей мужчину арестовали в Москве

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух детей в районе Южное Бутово, информирует столичное следственное управление СК.

По версии следствия, 5 апреля злоумышленник обманом заманил детей в нежилое строение и, угрожая убийством, «совершил в отношении них иные насильственные действия сексуального характера». Затем мужчина скрылся, говорится на сайте ведомства.

Дети рассказали о случившимся родителям, которые написали заявление в полицию. По месту жительства обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили мобильные устройства, компьютерную технику и одежду, в которую был одет мужчина во время совершения преступления. Причастность злоумышленника к инкриминируемым преступлениям подтверждается материалами уголовного дела и допросами потерпевших, опознаниями и очными ставками, отмечается в сообщении.

В феврале в Хабаровске задержали мужчину, пристававшего к детям.

В ноябре прошлого года девочка, которую изнасиловали в подмосковном городе Истра, пыталась убежать от подозреваемого. Это заметил очевидец, но не стал вмешиваться, решив, что ребенка пытался удержать отец.