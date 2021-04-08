 

Нидерланды отказались от вакцины AstraZeneca для граждан младше 60

08.04.2021, 21:32, Новости дня
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Нидерланды решили не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 60 лет, для них планируется закупить другой препарат, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге.

Это решение принято после рекомендации совета здравоохранения Нидерландов, ведомство призвало прекратить применять эту вакцину для людей младше 60, при этом продолжить применение препарата для людей старше 60, передает РИА «Новости».

«Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна», – сообщил министр.

«В ближайшем будущем у нас будет много вакцин», – заверил он.

Ранее власти Бельгии решили ограничить применение вакцины AstraZeneca и ввести на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет.

Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.

В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.



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