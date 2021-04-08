 

Мнение: Абстрактные угрозы

08.04.2021, 21:20, Разное
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Сегодня по ситуации на Донбассе высказался замглавы администрации президента РФ Козак. Он же куратор Донбасса от Кремля. Высказывания выглядят крайне абстрактными и очень неконкретными. Желающие могут найти в них практически любые смыслы. Задачей Козака было что-то сказать, но максимально неконкретно, чтобы не повторять ошибку Путина от 14 года, когда тот сгоряча дал обещания защитить и помочь.

В этот раз все аккуратно и многозначительно. «Если Украина вступит в НАТО, это станет началом ее распада», «Дети со спичками», «Если там будет Сребреница, то мы, видимо, будем вынуждены…» В общем, для подъема патриотического психоза достаточно, а вот отвечать за свои слова – «а мы ничего такого не говорили».

В определенном смысле такая абстрактная позиция и нежелание брать на себя хоть какие-то обязательства говорят пока лишь о том, что Кремль больше озабочен, как бы в случае необходимости «съехать» с темы. Дорожка накатанная — в 14 году всем разъяснили, что Крым — это Крым, там наши люди, они встали как один и правильно, а вот Донбасс — они, конечно, наши, но не совсем. И как-то не совсем правильно повели себя. Сказал же вам Путин — не проводить референдумы 11 мая. А вы провели. Ну, вот и расплачивайтесь за свое своеволие.

В целом всё сводится к тому, что кремлевские уже сейчас готовы торговаться. Риторика — просто переговорная позиция и только. Было бы даже наивно полагать, что лжецы, воры и предатели вдруг по какой-то неизвестной причине стали другими.

Источник: Эль Мюрид



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