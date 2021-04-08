Мнение: Cassad.Media

Второй Телеграм-Канал блога "Рупор Тоталитарной Пропаганды" https://t.me/cassad_media.

Предназначен для публикаций не связанных с актуальной политикой, историей, конфликтами и локальными войнами.

Фильмы, игры, видео, музыка, книги, фантастика и прочее. Канал будет существовать параллельно с основным каналом https://t.me/boris_rozhin

По факту, серьезные темы отдельно, менее серьезные – отдельно.

Активно развиваться будет с мая этого года. Кому интересно, подписывайтесь.

Собственно, для чего канал:

1. Так как поступают жалобы, что мало постов про кино, игры, книги, фантастику и прочее, то канал будет использоваться как для различных неформатных роликов и материалов, а также для коротких мнений на тему того или иного контента, на который лень писать отдельный пост в ЖЖ. Это не означает, что в ЖЖ не будет постов про кино или игры, но всякая текучка будет уходить в указанный канал. Наиболее интересное будет появляться и в ЖЖ.

2. На канале уже включены комментарии и есть общий чат. Модераторов тут пока не будет и не факт, что появятся в дальнейшем, их и на основном канале нет. Модератор ЖЖ наотрез отказался заниматься модерированием каналов в Телеграме сославшись на то, что ему и в ЖЖ отморозков хватает. Просто надеюсь, что адекватных людей будет больше, чем неадекватных.

3. Почему именно в Телеграме? В свое время были задумки создать группу в ЖЖ, но сначала было лень, потом руки не доходили, да и в целом, необходимость релогина для публикации напрягала. Так что идея приказала долго жить. В телеграме же сейчас все достаточно удобно и можно при желании, достаточно удобно постить с телефона и планшета.

PS. В порядке еще одного небольшого анонса.

В феврале была проведена работа по чистке и упорядочиванию тэгов к постам в блоге.

С начала марта ведется работа по катологизации постов "Рупора Тоталитарной Пропаганды" с начала его существования. Все посты (окромя утративших актуальных или сам контент) будут систематизирваны по различным категориям, что увеличит удобство пользования старыми материалами и публикациями. Так как постов очень много, когда будет готово сказать точно не могу, но работа ведется.

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