Мнение: Базовый доход в РФ, норма эксплуатации в СССР и успехи в РИ

1. К вопросу о том, что будет, если ввести в России безусловный базовый доход, то есть раздавать гражданам деньги на жизнь просто так. Ожидаемо, большинство наших соотечественников в таком случае полностью или частично откажутся от работы:

https://lenta.ru/news/2021/03/30/giveup/

Россияне рассказали авторам исследования, проведенного совместно СберНПФ, «Сбер Управление активами» и «Рамблером», о желании получать деньги просто так и не работать при условии получения базового дохода. Выдержки из исследования приводят «Известия».

О намерении прекратить работу при получении базового дохода рассказали 19 процентов опрошенных. 50 процентов при этом продолжили бы работать в свободном режиме, 31 процент не стали бы бросать работу ни при каких обстоятельствах.

Отвечая на вопрос о желаемом уровне ежемесячного дохода, 29 процентов респондентов назвали 100-200 тысяч рублей, 25 процентов — сумму более 200 тысяч, 19 процентов — 70-100 тысяч рублей. 13 процентам достаточно 50-70 тысяч рублей в месяц, девяти процентам — 30-50 тысяч, пяти процентам — 20-30 тысяч.

Опыт моих знакомых показывает, что многое зависит от характера человека. Большая часть моих знакомых предпринимателей и инвесторов давно уже имеет достаточно денег, чтобы не работать. Тем не менее работают почти все: кто-то для того, чтобы заработать ещё больше, кто-то ради любимого дела, а кто-то просто потому, что не представляет себе жизнь без какой-нибудь полезной занятости.

Вместе с тем люди без опыта ведения бизнеса, которым пассивный доход свалился на голову просто так, — в виде унаследованной квартиры под сдачу, к примеру, — зачастую и вправду перестают работать вовсе. Заканчивается это обычно плохо.

2. В комментариях меня часто критикуют за то, что я цитирую критиков советского способа организации общества и смею сомневаться, что этот способ единственно верный. Что ж, на этот раз я процитирую действительно дискуссионное мнение. Как вы считаете, коллеги, соответствуют ли истине приведённые далее цифры?

https://oboguev.livejournal.com/6557843.html

Подушевой уровень потребления в СССР в 1990 г. – не только итоговом году советского строя, но и году наивысшего ВВП за всё время существования СССР – был в 4,5–5 раз ниже, чем составил бы при буржуазно-демократическом развитии России.

Это сокращение подушевого потребления соединялось с сокращением количества самих душ в 2,1-2,5 раз. Без коммунистического геноцида и гиперэксплуатации и сжигания человеческого и демографического капитала унаследованного от Российской империи, численность населения в границах РФ составляла бы к настоящему времени около 340 млн. человек, а в границах б. СССР – около 840 млн. чел., преимущественно русских или руссифицированных.

До революции норма эксплуатации в фабрично-заводской промышленности России составляла 13.6%. При советском строе – 80%.



Уровень социального неравенства при советском строе сталинского и послесталинского периода был выше, чем при дореволюционном буржуазном, даже среди только городского населения и только по официальной советской статистике, без учёта спецраспределения, спецжилья, спецмедицины и т.д. При учёте крестьянского населения социальное неравенство в СССР было зашкаливающим (разница доходов в 640 раз между крестьянином и профессором кафедры литературы ЛГУ, который даже в номенклатуру-то не входил; оплата крестьянского труда и благосостояние крестьян между 1900-ми и 1940-1950-ми гг. снизились более чем в 10-20 раз).

Детская смертность в Российской Империи превосходила показатели Германии в среднем на 20-30%, но для основных немецких земель почти с ними совпадая. В СССР детская смертность резко возросла и, на всём протяжении существования СССР (от 1920-х и 1930-х гг. до конца СССР) стала превосходить европейские показатели в 2,5-5 раз.

https://oboguev.livejournal.com/6309698.html

https://oboguev.livejournal.com/6318486.html

https://oboguev.livejournal.com/6425029.html

https://oboguev.livejournal.com/6327112.html

https://oboguev.livejournal.com/6580006.html

https://oboguev.livejournal.com/6572086.html

В частности, я не уверен, что данные по норме эксплуатации верны. На всякий случай, речь идёт о доле прибавочной стоимости, которую забирает себе владелец предприятия — капиталист или государство.

3. Занимательная подборка фактов о Российской Империи. Процитирую кое-что:

https://takoe-nebo.livejournal.com/863476.html

В начале 20 века на таре компании “Стандарт ойл”, мирового лидера нефтедобычи того времени, размещался такой рекламный слоган – “Качество русских масел”. Российские нефтепродукты тогда славились во всем мире превосходным качеством. А термический крекинг нефти впервые в мире был изобретен русским инженером Шуховым.

План ГОЭЛРО был разработан в Российской Империи под руководством русского инженера-энергетика Генриха Графтио в 1903. Тогда были построены ГЭС на Вуоксе (1905) и Волхове (1911), и запроектированы каскады ГЭС на Волге и Днепре. В 1913-1916 годах Российская Империя по показателю производства электроэнергии входила в первую пятёрку индустриально развитых стран мира.

Всего одно предприятие Российской Империи, “Товарищество Русско-Французских Заводов Резинового, Гуттаперчевого и Телеграфного производств под фирмой “Проводник”, в мировой резиновой промышленности занимало по размерам производства четвертое место, а по производству шин – второе. Российские покрышки хорошо продавались по всему миру и даже в странах с собственным производством автомобильной резины они успешно конкурировали и с французской маркой Michelin, немецкой Continental и британской Dunlop.

…за предвоенное пятилетие 1909-1913 годов превышение доходов бюджета над расходами достигло 178 млн. рублей. Из всех бюджетов великих держав, Российский был самым быстрорастущим в мире. При этом бюджет возрастал без введения новых налогов и без повышения старых, отражая рост народного хозяйства. . Бремя прямых налогов при Николае II в России было в четыре раза меньше, чем во Франции и Германии, и в восемь с половиной раз меньше, чем в Англии. Российский червонец был одной из основных мировых свободно конвертируемых валют. У России был самый большой золотой запас в мире.

Перед первой мировой войной Российская Империя производила хлеба примерно столько же, сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые, а они сами были в этой отрасли ведущими. Стадо Российской империи к 1914 году было на первом месте в Европе по численности крупного рогатого скота и на втором в мире после США. Российская Империя поставляла в Европу 50% от мирового ввоза яиц и производила льна и изделий из него 80% от общемирового объёма. Благодаря реформе Столыпина, если в 1894 на внешних рынках было реализовано всего 400 пудов сибирского масла, то через 10 лет в 1904г. – 2 млн. пудов, а в 1913 г. – около 5,7 млн пудов. В 1909-1913 Сибирь поставляла 16% мирового экспорта сливочного масла и 60% российского. В 1913 году Россия находилась на первом в мире месте по производству ржи, ячменя и овса, стала главным экспортером сельскохозяйственной продукции, на её долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта сельхозпродукции.

К 1913 году в России – самый большой в мире речной флот. С нуля создана отечественная авиация и авиация морского базирования, выпущено 5600 самолётов за 6 лет, в том числе первая в мире эскадрилья тяжёлых бомбардировщиков «Илья Муромец». С нуля построено 78 подводных лодок за 14 лет. Построен ледокол “Ермак” – первый в мире ледокол арктического класса. Из доклада заместителя председателя Госплана СССР И.Т.Смилги 5 мая 1931г.: «Мы получили в наследство от царской России мощную военную промышленность».

Перед началом Первой мировой войны французское Правительство решило оценить экономические возможности своего союзника – Российской Империи, и послало в Россию группу исследователей во главе с Эдмоном Тьери, которые несколько месяцев ездили по всей стране собирая необходимую информацию. В своей книге «Экономическое преобразование России», вышедшей в 1914 году, Тьери даёт подробную картину экономического развития Российской империи, подкреплённую огромным количеством статистических данных. Общий вывод таков: если тенденции развития страны при Николае Втором будут продолжаться, то через 30 лет Российская Империя станет абсолютным мировым лидером.