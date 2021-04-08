Мнение: Письмо: “Перечислила все внутренние органы”

Чем отличаются рапаны, читающие мой блог: они всегда активно впитывают то, что их не касается.

Страсть их к чужому и невнимание к своему удивительны.

Если я пишу пост для женщин про женские баги, десяток мужчин пишут мне жалобные письма, как эти женские баги их замучили.

Если пишу пост для мужчин про мужские ошибки, десятки женщин строчат мне истории про эти мужские ошибки.

Если пишу, что нельзя быть занудами, десятки зануд пишут мне, как им не нравятся зануды, не обращая внимания, что я писала про них самих.

Друзья, пока вы будете видеть причину своих неудач в чужих ошибках, вы так и останетесь рапанами.

pokatakoi

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Спасибо за возможность написать в рубрику.

Я парень, 22, знакомлюсь с девушками(ровесницами или младше) в тиндере. И уже несколько раз было такое, что девушка на первом свидании начинает перечислять свои заболевания, проблемы со здоровьем и тд. При этом часто заболевания достаточно распространенные и встречаются у большого количества людей.

(Не везет автору. Одни рапаны попадаются. Хоть бы одна нерыба клюнула. Но если вы сами – рапан, в вашу сторону ни одна нерыба не глянет, разве что с ОЗ в десять раз ниже, если есть куда. Если же вы не рапан, то любая понравившаяся девушка будет с вами милой и даже спонтанной. Понятно почему, друзья?)

Проблема в том, что я не знаю, как на это реагировать. Обычно, если тема мне не нравится или скучная, стараюсь увести в шутку, но в данном случае сложно так сделать, поскольку тема для девушки действительно важная. Из-за этого не могу нормально вернуться в диалог и мне кажется, что ошибаюсь. Обычно стараюсь выразить сочувствие, затем перевести тему.

(Автор пишет, что не может вернуться в “диалог”, но диалога нет, если девушка начинает рассказывать про свои болезни и делает это долго и подробно. Кто понимает, почему унылые темы – признак не унылости девушки, во всяком случае не только, а признак того, что ей уныло с автором?)

Я пытаюсь восстановить контекст появления такой темы, но ничего не вижу. Один раз на вопрос “ты бегаешь?” девушка рассказала про очень много проблем с опорно-двигательным аппаратом, перечислила все внутренние органы, которые от этого страдают. При этом внешне девушка выглядела здоровой.

(Автор задает вопрос Училки и Штурмана, в ответ ему включается Оправдашка, Училка или Штурман девушки. Понятно, как баги автора включают баги девушек?)

В других случаях девушка рассказывает что-то о себе и переходит на эту тему.

(Автор не замечает, какую дает обратную связь, с каким лицом он слушает девушку и ее “что-то о себе”, как комментирует. Если девушка начинает рассказывать о болезнях, значит она чувствует себя пенсионеркой рядом с автором. Это может быть если автор сам как пенсионер или наоборот как пионер, которого хочется приструнить. Приведите примеры, как ведет себя автор скорее всего)

Как правильно реагировать на подобные истории?

(Автор хочет рыбацких советов. Но рыбаки редко сталкиваются с аспонтанным поведением партнеров, а если вдруг сталкиваются, используют это для быстрого роста своей СЗ. Кто попробует привести примеры? А я потом вам пример приведу. Вспомнила историю про хищника одну, смешную, когда хотела написать, что у рыбаков такого не бывает. Бывает, но не такое)

Спасибо, что прочитали