Мнение: Фейсбук перешел от банов к убийствам

В моей ленте на фейсбуке (в котором я, правда, сам все еще забанен – не могу оставлять посты и комментарии) внезапно стало очень много Тараса Бурмистрова, точнее – его запасных аккаунтов. Причина не совсем банальна: запасные аккаунты обычно “оживают”, когда владельца банят на его основном (как меня) – но тут оказалась история покруче: основной аккаунт Бурмистрова Фейсбук удалил… навсегда!

Причем, как водится – без объяснения причин. Как рассказывает Тарас, он просто в один прекрасный день обнаружил, что не может войти в свой аккаунт, а чуть порывшись, узнал, что и никаких следов самого аккаунта в ФБ тоже уже нет. Вплоть до того, что пропали все “лайки”, которые тот “Бурмистров” когда-либо ставил! Какая-то тотальная расправа в стиле фильмов про хунту или там “сталинский СССР”.

И да, это тот самый Бурмистров, который некогда забанил меня в своем блоге по приказу (!) некоего “Иванова”. Я писал об этой истории не так давно – “Бан по принуждению”. То есть я мог бы, кажется, и позлорадствовать – но нет. Наоборот, мне Бурмистрова жалко, да и блог у него был очень неплохой. Со стороны такие действия Фейсбука более всего похожи одновременно на грабеж и на вандализм, бессмысленное разрушение. И что печально – они абсолютно безнаказанны. Злорадствовать не получается еще и потому, что виден очевидный тренд: террор глобальных соцсетей в отношении любых сколь-нибудь нестандартных пользователей будет лишь усиливаться. То есть ПОД УДАРОМ, откровенно говоря – все мы, да и называть ЖЖ “островком стабильности” – тоже более чем наивно. Так что смеяться над Бурмистровым – все равно что, проживая в деревне в зоне лесных пожаров, глумиться над соседом, у которого сгорел дом.

И вот, нашел в ФБ очередной абсурдистский пост о том, что себе позволяют сейчас сетевые цензоры. Тоже – можно смеяться, но впору уже и ужаснуться, так как эта “новая нормальность” берет за горло всех.

“Кажется, пора учредить премию “Безумный банщик”, и собирать туда самые идиотские и нелепые причины, за что люди попадали в бан на фейсбуке.

Начну.

1) за преследование и оскорбление гравитации путём именования её собакой женского пола (пока что первое место, история произошла на днях с френдессой, у меня глаза как выпали на клавиатуру, так и лежат)

2) за употребление слова “хатифнатт” (пост удалили, выкатили предупреждение)

3) за употребление словосочетания “этрусский скот” в беседе об античной истории

4) за ироничное цитирование одного товарища (товарища оставили, мне выкатили предупреждение)

5) за фотографии статуй из Летнего сада

6) за фотографии маленьких детей на пляже – потому что детская порнография

7) за цитаты из классической литературы (не помню, какие, но довольно известные и вполне невинные)

Продолжение приветствуется (жаль, Ольга Алифанова в бане прямо сейчас, она, кажется, могла бы дополнить этот список)

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UPD: пополнение из комментариев к репостам записи:

8) за фразу “Резать, не дожидаясь перитонита”

9) за фото кильки в булке (порно)

10) за анонс лекции с изображением распятия из-за “демонстрации жестокости”

11) за “грузинских с–обак”, хотя имелись в виду именно животные вида Canis lupus familiaris, обитающие в Грузии

12) за цитату статьи Даля о глаголе “майданить”

13) за скриншот антисемитского высказывания в свой адрес (автор скриншота забанен не был)

14) бан на неделю за публикацию перевода фразы, автоматически сделанного фейсбуком (и неверного, насколько я понимаю)

UPD2 от Юнона Апринова, прямо сейчас пребывающей в бане, цитирую:

15) за фото своего кобеля, где чуть-чуть видны его яйца – порнография (видимо, на собаку мужского пола желательно надевать трусы перед тем, как сделать фото – прим. Улисса)

16) за слово а р * б в адрес лошади – разжигание

17) за комментарий о том, что мне не нравятся чёрные собаки – расизм. К комментарию, где я говорю, что белые собаки мне тоже не нравятся, у фб претензий нет.

UPD3: 18) в личку написали, что одного товарища забанили за фото обычной морской черепахи. Потому что обнажёнка. Апелляцию не удовлетворили.

UPD4: 19) человека забанили на 30 дней за эпитет “жирненькая” по отношению к традесканции.

UPD5: чуть прошлась по репостам, я ещё прнс, извините – эта тема бесконечна.

20) забанили бизнес-аккаунт магазина шмоток. На фото была куртка из коричневой кожи, обвинили в работорговле. Апелляцию не удовлетворили.

21) “В группе томатоводов китайская хохлатая сожрала рассаду баклажанов. Ну народ ржал и обсуждал особенности лысых китайских с-бак. Фб забанил полгруппы вместе с админами”

22) за поговорку “Россия родина слонов”

23) за комментарий о том, что я автор не может ни одну нацию назвать тупой

24) за упоминание поэта начала 20 века, псевдоним которого состоял из имени Саша и наименования одного неполиткорректного цвета

25) за частое редактирование поста (чую, доиграюсь я сама с этим постом в итоге…)

Имеет смысл поговорить о том, из-за чего возникает весь этот дебилизм. Обычно те, кто хочет как-то оправдать Цукерберга, жалуются на то, что аккаунтов слишком много (свыше 2 млрд.), никакие “команды модерации” не справляются, и поэтому, дескать, преобладает “формальный подход”, и с этим ничего не поделать, надо “понять и простить”.

Что сказать в ответ на это? Сдается мне, ответ тоже напрашивается. Попросту НЕ ДОЛЖНО быть соцсетей на 2 млрд. пользователей – вот и всё. Зачем они? Почему Фейсбук должен охватывать все человечество, если это становится сложно модерировать? Монопольные соцсети надо разрезать – вот и всё. Разрезать Цукерберга на 100 или тысячу маленьких цукербергов – вот и будет всем счастье. Что мешает?