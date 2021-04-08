В ЛНР зафиксировали дистанционное минирование украинскими военными

Народная милиция ЛНР предала в генпрокуратуру данные о дистанционном минировании территории республики украинскими военными, из-за которого пострадали мирные жители, сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«Все преступления в отношении жителей нашей республики, совершенные подчиненными командира 80-й бригады… задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела и оформления исков в Международный уголовный суд», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

Он попросил жителей республики быть осторожнее, так как территории соприкосновения потенциально опасны для посещения из-за продолжающегося «беспорядочного дистанционного минирования со стороны украинских силовиков», а также взрывоопасных предметов, которые оставляют украинские военные.

Ранее депутат парламента ДНР Владислав Бриг в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в гибели ребенка на территории республики виноваты украинские военные, сбросившие бомбу с дрона.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».