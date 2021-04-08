 

Мнение: Блокировка

08.04.2021, 20:26, Разное
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За интервью Александра Саверского по истории с судебным процессом по поводу незаконности решений о масочно-перчаточном режиме канал "Сталинград" в очередной раз забанили на неделю, ролик с интервью снесли. Политика корпораций остается неизменной – любые сомнения в вопросах "пандемии" есть преступление. А с учетом того, что корпорации активно пытаются перехватить государственный функционал, присваивая себе право цензуры, то политика Гугла удивления вызывать не должна.

Источник: Эль Мюрид



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