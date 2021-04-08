Мнение: Блокировка

За интервью Александра Саверского по истории с судебным процессом по поводу незаконности решений о масочно-перчаточном режиме канал "Сталинград" в очередной раз забанили на неделю, ролик с интервью снесли. Политика корпораций остается неизменной – любые сомнения в вопросах "пандемии" есть преступление. А с учетом того, что корпорации активно пытаются перехватить государственный функционал, присваивая себе право цензуры, то политика Гугла удивления вызывать не должна.

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