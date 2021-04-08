 

Специалисты рассказали об опасностях фруктовых соков

08.04.2021, 20:12, Разное
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Специалисты напомнили, что фруктовые соки могут принести вред организму человека. Герман Гандельман, доктор-кардиолог, сообщил, что причинами ожирения могут быть сладкие напитки.
В эфире телепрограммы «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гендельман рассказал, что соки считаются калорийными и сладкими напитками. В них содержится много углеводов, потому нельзя их употреблять вместо воды. В процессе питья сока человек получает углеводы, а в ответ на них вырабатывается инсулин, который понижает уровень сахара и появляется желание поесть, а если люди едят много, то у них возникает проблема лишнего веса.

Эксперт подчеркивает, что сок – это только раствор сахара. Частое употребление сока приведет к серьезным проблемам со здоровьем человека. Напиток можно добавлять в рацион, но эпизодически. Доктор рекомендует людям отказаться или ограничить подобное лакомство. Доктор и ведущая Елена Малышева напоминает, что только в РФ приняли технический регламент производства сока.

Источник: riafan.ru



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