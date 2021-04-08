Более половины россиян намерены соблюдать масочный режим даже после пандемии — опрос



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Большая часть респондентов (90%) сообщили, что надевают маски в местах большого скопления людей, цитирует «Известия» организаторов опроса. 42% соблюдают масочный режим там, где это требуется, например, в транспорте, еще 38% предпочитают защищаться в любых общественных местах, включая работу.

Лояльность к масочному режиму сильно менялась в зависимости от возрастной группы: так, абсолютному большинству его сторонников 18-24 года (68%). Опрошенные объяснили свою позицию необходимостью позаботиться о своих близких и пожилых людях, поскольку коронавирус еще недостаточно изучен и очень опасен. В то же время среди людей старшего возраста сообщили, что снимут маску при первой возможности: 55% среди лиц 45-54 лет и 68% — среди опрошенных 55-64 лет. Однако среди людей старше 65% лет готовых соблюдать масочный режим в дальнейшем оказалось 66%.

О полном отказе от масок в случае отмены ограничений сообщили 46,5% опрошенных. Большинство из них (32,2%) верят в эффективность массовой вакцинации и считают, что необходимости в дополнительной защите не будет.

Большинство россиян считает COVID-19 биологическим оружием

Независимая исследовательская организация Левада-центр провела срез настроений граждан по поводу коронавируса. Результаты не внушают оптимизма: большинство россиян считают, что SARS-Cov-2 был создан в лаборатории, не слишком боятся заразиться и не торопятся прививаться.

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Еще 27% респондентов считают, что к моменту снятия ограничений уже будет сформирован коллективный иммунитет, который защитит от дальнейшего распространения вируса. 22% признались, что просто устали бояться заболеть, а 16% сообщили, что не хотят в дальнейшем испытывать постоянный дискомфорт от запотевших очков и раздражения на коже.

Небольшая доля респондентов (5% от общего числа) сообщили, что не будут носить маску просто потому, что не верят в опасность коронавируса.