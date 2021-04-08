Мнение: Отмена пенсионной реформы, «общество среднего достатка» и антипрививочная оппозиционность

1. Печально, но закономерно. Российские «умеренные» социалисты ударились в махровейший популизм, лишь бы набрать очки перед думскими выборами. Так как память у их ядерного электората короткая, как у рыбки, они знают, что ничем не рискуют. После выборов про нереальные обещания можно или просто забыть, или сказать что-нибудь в духе «мы хотели как лучше, но вот проклятые единороссы помешали»:

https://lenta.ru/news/2021/04/07/sr/

Партия «Справедливая Россия» собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин. Об этом заявил глава фракции партии Сергей Миронов, сообщается на сайте организации.

Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста пролоббировало правительство Дмитрия Медведева, ушедшее в отставку более года назад. В продвижении инициативы он обвинил депутатов «Единой России», которым удалось «протащить эту антинародную реформу», не приняв во внимание мнение экспертов и протесты. <…>

В последние недели Миронов выдвинул сразу несколько революционных инициатив. Например, он требовал списать долги россиян по микрокредитам, для чего, по его мнению, следует забрать долг у Бангладеш, а также пересмотреть сумму прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. Первый параметр депутат хочет увеличить до 31 тысячи рублей, а второй — до 50-60 тысяч.

2. Для сравнения, вот что предлагают популисты правого спектра:

https://lenta.ru/news/2021/04/06/titov/

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал ряд мер, которые помогут создать в России к 2030 году общество «среднего достатка», пишет РИА Новости.

Он считает, что можно кардинально улучшить качество жизни граждан и снизить социальное неравенство. Это позволит создать в России «сильный, мощный средний класс». При этом Титов заявил, что экономика может расти на пять процентов ежегодно.

Бизнес-омбудсмен уверен, что нужен переход от «ресурсной» к «конкурентной» модели роста, а также создание современных высокодоходных рабочих мест на частных производствах в несырьевом секторе. Этот способ поможет создать общество «среднего достатка». Кроме того, Титов призвал «обеспечить экономический рост не за счет низких издержек на труд, а за счет повышения доходов населения, развития среднего класса».

Как видим, аналогичное «за всё хорошее против всего плохого», но, по крайней мере, не противоречащее грубо здравому смыслу, как у социалистов. Впрочем, таковы уж издержки демократии. Слушать реальные планы, — «будем много работать и улучшим что-нибудь на 3%», — широкому электорату категорически неинтересно.

3. Россия продолжает серьёзно отставать по темпам вакцинации от полицейских государств. Народ по-прежнему не спешит прививаться. В соцсетях удивительным образом голоса антипрививочников-традиционалистов слились с голосами оппозиционно настроенной прогрессивной общественности. Вот дискуссионное мнение о том, почему так произошло:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/novoe-orujie-massovogo-porajeniia-v-voine-protiv-rossii-6065b67bdae78e3f28d2951d

Антипрививочная пропаганда ложится на благодатную почву оппозиционности. Ведь смотрите, если человек до сих пор верит, что Россией управляет антинародный режим, то бесплатная поголовная вакцинация эффективной вакциной порождает в голове такого человека когнитивный диссонанс. Как же так, власти получается не такие уж и антинародные, раз спасают россиян? А могли бы максимально тормозить вакцинацию (как это делают в некоторых соседних странах), могли бы вообще не разрабатывать собственную вакцину, или максимально затянуть этот процесс. Но не затянули, а наоборот, ускорили максимально.

Объяснить это можно только одним – вакцина – секретное оружие против народа. Поэтому эта антипрививочная компания очень нужна ещё и для того, чтобы помочь определенному электорату разрешить возникшие в их голове противоречия.

Ну и еще одно: Россия уже разработала 3 вакцины, все три эффективны и безопасны. Но как же так, ведь всем рукопожатным людям известно, что в России уничтожена наука? Франция не разработала свою вакцину, Германия не разработала, Япония не разработала, и даже Британия со своими на весь мир известными британскими ученными сделала это не сама, а в сотрудничестве со Швецией. Да и, судя по всему, получилось не так чтобы очень.

Удар по вакцине решает и это противоречие. Россия не могла разработать качественную вакцину, а значит людям колют или опасную жижу, или плацебо.

Геннадий Онищенко, бывший главсанврач России, заявил, что антипрививочников спонсируют фармкомпании, которым выгодно, чтобы люди болели:

https://lenta.ru/news/2021/04/06/oni/

Это конспирология, конечно, однако это методически верная конспирология. Опыт показывает, что клин вышибается клином. Учебник физики для сторонника плоской Земли не авторитет. Но если сказать блаженному, что общество плоской Земли получает деньги от евреев, которые выполняют заказ рептилоидов на подрыв космической программы человечества, он вполне может поменять свои заблуждения на менее социально опасные.