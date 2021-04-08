 

“Русский продукт” запустил инновационную IT-платформу для пищевого производства

08.04.2021, 20:06, Разное
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Сейчас АО “Русский продукт” активно внедряет IT-платформу в производство. Завершить пилотный проект планируется в
2022 году. Компания получит уникальную систему, не имеющую аналогов среди
отечественных цифровых продуктов.

IT-платформу для компании разработали АО “Ростелеком” и Московский завод тепловой автоматики. Поставки оборудования начались в январе 2021 года, сообщают “Известия”.

Ольга Миримская уверена: цифровая платформа “Русского
продукта” сможет успешно конкурировать с самыми известными западными
проектами. По ее словам, компания намерена расширить понятие цифрового двойника
и приблизить его к построению цифрового двойника бизнеса.

Помимо создания цифровых двойников производственных линий, IT-платформа позволит объединить их в едином контуре с ключевыми бизнес-системами предприятия,
объектами обслуживающих производств и партнерами.

“Мы рассчитываем
создать не просто цифрового двойника, а целую экосистему», – рассказала
основатель АО “Русский продукт”.

Успех IT-платформы позволит включить ее в реестр
отечественного программного обеспечения Минкомсвязи. Российские компании смогут
ускоренно интегрировать свои цифровые проекты, ведь платформа “Русского
продукта” будет иметь большой набор средств для их реализации.

Компания поделится результатами внедрения платформы с другими предприятиями российской пищевой отрасли, пообещала Миримская. Причем с производителями Калужской области – в приоритетном порядке.

“Это позволит пищевой промышленности региона сделать уверенный шаг в развитии российского FoodTech», – уверена основатель АО “Русский Продукт”.



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