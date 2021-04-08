Голикова стала наставником финалиста третьего сезона конкурса “Лидеры России”

В конце марта состоялось второе заседание Наблюдательного совета АНО “Россия – страна возможностей”. Тогда Дмитрий Прокопьев обратился к Владимиру Путину с просьбой. Врач признался, что хочет, чтобы его наставником в рамках программы “Наставничество” конкурса “Лидеры России” стала Татьяна Голикова.

Позже вице-премьер пригласила Прокопьева на заседание ректорского корпуса. Тогда она пообщалась с финалистом конкурса лично, обсудила с ним проблемы молодых докторов первичного звена здравоохранения, а также перспективы развития подготовки новых управленческих кадров в медицине.

Татьяна Алексеевна отметила, что пандемия коронавируса показала, насколько важно подготавливать молодых и квалифицированных специалистов для слаженной работы системы здравоохранения.

“Дмитрий хорошо знаком с теми сложностями, которые возникают в процессе подготовки медицинских работников. У него есть новые идеи, которые были озвучены на встрече с ректорами”, – сказала Голикова.

Прокопьев считает, что для молодых управленцев советы наставников являются большой ценностью. Добившись общения с вице-премьером, финалист конкурса лишний раз убедился, что Россия – страна возможностей.

Напомним, конкурс “Лидеры России” проводит некоммерческая организация “Россия – страна возможностей” с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.