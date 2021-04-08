Мнение: Капризные почки

Обещала историю про хищника, которому женщина в первые минуты знакомства начала рассказывать про болезни.

Само по себе это не так уж плохо. Это может означать, что человек достаточно расслабился, чтобы распахнуть свое решето. Не обязательно так, потому что у некоторых людей решето вообще не закрывается, им и расслабляться не нужно, но все-таки может быть.

А плохо это вот чем.

Вы можете оказаться в роли Жилетки, встретившись с чужой Плаксой. А эта роль асексуальна, что вас может совершенно не устраивать, особенно если собеседник вам нравится.

Хищника это тоже не устраивало.

В начале знакомства поле пластичное, текучее и хищникам не хочется упускать время, когда они могут сделать свою фигуру очень горячей и сексуальной.

Что такое горячая фигура?

Это совсем не то же самое, что горячий человек или горящий.

Горящий человек сам испытывает к вам влечение. А его горячая фигура в вашем поле – это когда вы испытываете влечение. Это то самое, про что говорят “пробежали искры” или “было электричество”, “была химия”, “тянуло магнитом”. Вот это – горячая фигура кого-то в вашем поле. Если ваша фигура для него не горяча, он вообще может быть не в курсе, что вы считаете его настолько горячим. Он может быть холоден, а его фигура горяча.

Люди, которые не видят отличия себя и своей фигуры в чужом поле, а это люди с плохими границами, думают, что если они загорятся, их фигура тут же станет горячей и привлекательной, но их фигура – это то, как воспринимает их человек, а это зависит от его спонтанного желания или нежелания. Это тот самый закон субъектности, закон, который позволяет личности иметь свою картину мира и себя в центре собственного поля и свой субъективный взгляд на все.

И вот рыбаки хорошо это чувствуют и осознают, что если им рассказывают про недуги и лекарства, про примочки и клизмы, их фигура холодная и остынет еще больше. И если они при этом будут пылать и гореть, это даст только диссонанс и даже дисбаланс. Это будет что-то вроде той истории, где КШ пришла к бабушке, а в ее кровати и даже в ее чепчике оказался волк. Если вас считают кем-то вроде бабули, а вы продемонстрируете сексуальную активность, вы просто напугаете девочку и все.

Я приведу диалог, как хищник выруливал из той ситуации, приведу примерно, как помню суть. А вы этот диалог разберете.

Если получится, буду чаще вам давать нерыбьи диалоги. А то мы одними рапанами с вами занимаемся, а дело это крайне неблагодарное.

Хищник и женщина сидели в летнем кафе, где милая женщина, сорок плюс, в очках и шляпе, пила какой-то зеленый смузи. Хищник подсел и, когда они обменялись светскими фразами при знакомстве, предложил угостить ее кофе. И тут женщина сказала:

– Я не пью кофе. Если бы я пила кофе, я бы не выглядела так, как выгляжу. У меня были бы мешки под глазами, куперозный цвет лица, прыщи, морщины и желтоватые склеры глаз. Представляете?

– Даже представлять не хочу, – сказал хищник. – И сам тоже не буду кофе. Не хочу желтоватые склеры глаз. Может быть выпьем вместе зеленый чай?

– Не пью чай в кафе, – сказала женщина. – У меня капризные почки и я должна точно знать, сколько и каких листов мне кинули в чашку. Вам наверное мало лет, поэтому вам плевать, что заливать в себя, а я такими вещами не занимаюсь.

К столику подошел официант и хищник заказал коньяк и кувшин воды с лимоном.

– Вы пьете коньяк с утра? – оскорбилась женщина и стала рассказывать о возможных проблемах с печенью, приводя в пример себя и даже показывая на своем теле, как желчь мешает работать всем органам пищеварения.

Когда официант принес коньяк, она посмотрела брезгливо и стала собираться уходить. Хищник выпил коньяк и, выловив лимон из кувшина рукой, стал сосать из него сок.

– Можно попросить одолжения? – спросил он. – Расскажите мне, зачем надо беречь здоровье? Что хорошего в жизни?

– Если в Вашей жизни нет ничего хорошего, не надо беречь, – буркнула женщина, поправляя сандали под столом и беря сумочку.

– А хорошее это что? Работа? Мы крутимся как белки в колесе, радуемся росту нулей на счету, покупаем билеты в отпуск заранее, ждем этого отпуска полгода, а потом неделю ходим тут как оглушенные, ничего не понимая, ничему не радуясь, вырванные из своего колеса как белки, не можем расслабиться, не можем собрать себя и думаем о работе.

Женщина удивилась.

– Вы про себя сейчас рассказываете? У всех людей разная жизнь.

– А как изменить свою жизнь, чтобы она начала приносить кайф? Сесть на диету? Не есть мясо? Не пить коньяк?

– У всех свой кайф, – сказала женщина. – Музыка, книги, прогулки, секс.

– Секс? – удивился хищник. – Вы сказали про секс? Неужели Вас интересует секс?

– А что, я похожа на старую калошу?

– Нет, но на ту, которой интересен секс Вы тоже не похожи. Похоже, что Вы не знаете, куда деться от предложений мужчин. Вам это не интересно.

– Мне интересно это, – сказала женщина. – Я совсем не такая рухлядь, как Вам показалось.

И дальше женщина сама позвала симпатичного хищника прогуляться в парк, сказав, что ей нравится с ним дискутировать. Несмотря на то, что он был симпатичный, вы должны обратить внимание, что границы женщины были закрыты сначала, а открылись потом.

Почему? И почему ей понравилось дискутировать?