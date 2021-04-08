Мнение: Время – назад!

О. Смотрю – на улице густо повалил снег! При том, что на календаре – 8 апреля. Неплохо! Время, стало быть, повернуло вспять – обратно к зиме.

Считаю, что это глубоко символично: возвращаемся обратно в ковидный 2020-й, все-таки мало как-то посидели на карантинах, комендантским часом и вовсе проманкировали, опять-таки – многие так и не поняли, что ходить надо в двух масках сразу, а лучше в трех… надо повторить.