 

Мнение: Время – назад!

08.04.2021, 19:50, Разное
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О. Смотрю – на улице густо повалил снег! При том, что на календаре – 8 апреля. Неплохо! Время, стало быть, повернуло вспять – обратно к зиме.

Считаю, что это глубоко символично: возвращаемся обратно в ковидный 2020-й, все-таки мало как-то посидели на карантинах, комендантским часом и вовсе проманкировали, опять-таки – многие так и не поняли, что ходить надо в двух масках сразу, а лучше в трех… надо повторить.

Источник: Размышления вольного социолога



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