ДНР обвинила Украину в создании помех беспилотникам миссии ОБСЕ

Украинские силовики создали в Донбассе сильные радиоэлектронные помехи для каналов управления и датчиков GPS беспилотников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не дав дронам даже взлететь. Таким образом Киев пытается скрыть от масштабное прибытие военной техники в регион, заявили в ДНР.

«Мы не исключаем, что таким способом украинские оккупанты пытаются скрыть масштабное прибытие военной техники на железнодорожную станцию Константиновки, находящейся поблизости, о чем мы неоднократно сообщали ранее», – передает РИА «Новости» слова представителя Народной милиции ДНР.

Как отмечается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели впервые не смогли поднять беспилотник из-за помех.

В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Минские соглашения превратились в вакханалию по вине Украины, которая заблокировала процесс мирного урегулирования в Донбассе. Он также констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.

Тем временем президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.