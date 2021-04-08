Мнение: Скрепа

Похоже, нас ожидает еще одна «скрепа». Тут вдруг обнаружилось, что скоро будет 800 лет со дня рождения Александра Невского. Потому решено со всей помпой отпраздновать это знаменательное событие.

Вопрос на самом деле даже не в том, насколько важной была фигура Александра Невского для истории страны. Здесь важен сам подход. Как правило, режим, у которого нет будущего, очень любит какие-то прошлые свершения (к которым он не имеет ни малейшего отношения) в надежде, что проецируя себя в прошлое и прислоняясь к чужим победам, он каким-то образом восполнит дефицит собственных достижений.

Путин со своими подельниками, без сомнения, в историю России войдут как одни из самых омерзительных персонажей. Так обокрасть страну, вогнать народ в нищету и создать вокруг пояс неприкрытой враждебности среди ближних и дальних соседей удавалось очень немногим. По сути, мы сейчас живем в очередном Смутном времени с весьма неясными перспективами. Логично, что именно эта публика пытается приватизировать чужие достижения (а если их нет — то хотя бы нарисовать и всё равно присвоить). Со своими достижениями у неё явно неважно.

Вымученный праздник будет, конечно, чистой воды симуляцией. С весьма неясным смысловым подтекстом. Но если мы деградируем и сваливаемся в дикость и средневековье, то волей-неволей, но приходится искать смыслы там же — в прошлом. Будущего у путинской шайки всё равно нет, так что и смотреть туда им нет никакого смысла.

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