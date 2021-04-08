 

Мнение: Наступление на Донбасс станет началом конца для Украины

08.04.2021, 19:26, Разное
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Начало наступления на Донбасс станет началом конца для Украины

Курирующий (после отставки Суркова) украинское направление в АП Козак после обострения на Донбасса и отказа украинской делегации ездить в пророссийский Минск, сделал ряд заявлений https://tass.ru/politika/11098963:

1. Основной посыл сделанных заявлений – если Украина пойдет в полномасштабное наступление, то Россия вмешается силовыми средствами, что поставит под вопрос само существование Украины. Де-факто это конечно прямая угроза, которая устанавливает обстоятельства, при которых ВС РФ открыто войду в ЛНР и ДНР. для их защиты.
2. Если же это будут локальные эскалации, то тут уже возможны варианты и Россия продолжит выжидать, как она делала для этого. В целом, угроза выглядит как попытка прочертить ясную красную черту, за которой война уже пойдет всерьез. В прошлом году похожую линию на песке чертил Ас-Сиси для Эрдогана по поводу Сирта.
3. Фактически, то что происходило и происходит сейчас на фронте, не считается основанием для прямого задействования ВС РФ. Соответственно, пространство от реального перемирия до масштабного наступления, остается в своеобразной "серой зоне", где нет ни мира, ни полноценной масштабной войны и все продолжается также, как и ранее.
4. Также Козак заявил, что к войне ситуацию подталкивают не американцы, а Зеленский и его окружение, которые не понимают, что делают и чем это грозит. Тут я принципиально не согласен, обострение на Донбассе началось после выборов в США, (что ожидалось) и "победы" Байдена, то есть тех сил, которые и разожгли войну на Украине.
5. По мнению Козака Украина не собирается выполнять Минские соглашения, но выходить из них она не будет, чтобы Запад не отменил антироссийские санкции, хотя по мнению Козака эти вопросы никак не связаны, что конечно так – пока идет Холодная война, санкции с РФ не снимут, даже если она начнет сливать свои позиции.
6. Россия выступает за продолжение переговоров в Минске и против их переноса куда-либо еще. Это прямой отказ рассматривать украинские истерики про перенос переговоров в Польшу. Также РФ хочет добиться обнародования результатов переговоров в Минске и сделать их открытыми, чтобы показать вранье украинской делегации.

На спутниковых снимках, скопление российской военной техники в Воронежской области. Много всякого-разного. В рамках комплексной проверки ВС РФ конечно же.

Источник: Colonel Cassad



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